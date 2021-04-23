 

Объявлена цена ноутбука Samsung Galaxy Book Go

23.04.2021, 17:08, Новости дня
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В компании Samsung объявили о стоимости в розничной торговле линейки новых ноутбуков Samsung Galaxy Book: Go, Pro и Pro 360. Презентация этих переносных компьютеров, напомним, еще не состоялась. Однако эксперты активно обсуждают их технические характеристики.

Так, уже известно, что Galaxy Book Go будет собран на основе однокристальной системы Snapdragon 7c. В данном случае будет обязательная предустановка операционной системы Windows 10. Цена данного устройства в магазинах составит эквивалент 350 американских долларов.

Старшие модели, разумеется, будут продавать дороже. Book Pro, например, в зависимости от комплектации, будет стоить 110-1200 долларов. Отличие от эконом-класса – процессор получше, объем памяти и диагональ экрана – побольше.



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