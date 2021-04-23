 

Россия развернет новую орбитальную станцию до 2035 года

23.04.2021, 17:08, Новости дня
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Как сообщили представители «Роскосмоса» новая российская орбитальная станция начнет полноценную работу в 2035 году. Оставшееся до этого момента время будет использовано для производства и постепенного вывода на орбиту всех модулей, говорят специалисты.

Всего осуществление проекта предполагает два основных этапа. Однако окончательного решения по поводу технического оснащения будущей станции пока еще не принято. Поэтому говорить о конкретном графике работ рановато.

Тем временем продолжит свою работу Международная космическая станция, жизненный цикл которой уже заканчивается. Здесь проведут модернизацию и отправят на МКС обещанный новый модуль «Наука», уточняют в корпорации «Роскосмос».



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