Россия развернет новую орбитальную станцию до 2035 года

Как сообщили представители «Роскосмоса» новая российская орбитальная станция начнет полноценную работу в 2035 году. Оставшееся до этого момента время будет использовано для производства и постепенного вывода на орбиту всех модулей, говорят специалисты.

Всего осуществление проекта предполагает два основных этапа. Однако окончательного решения по поводу технического оснащения будущей станции пока еще не принято. Поэтому говорить о конкретном графике работ рановато.

Тем временем продолжит свою работу Международная космическая станция, жизненный цикл которой уже заканчивается. Здесь проведут модернизацию и отправят на МКС обещанный новый модуль «Наука», уточняют в корпорации «Роскосмос».