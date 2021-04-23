 

Злоумышленник зарезал сотрудницу полиции в пригороде Парижа

23.04.2021, 16:46, Новости дня
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Злоумышленник напал с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Рамбуйе (департамент Ивелин) в 45 км к западу от Парижа, сообщают СМИ.

Инцидент произошел около 14.20 по парижскому времени (15.20 мск). Он полученных ран сотрудница полиции умерла, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Ее коллегам удалось нейтрализовать злоумышленника, применив огнестрельное оружие. Мотивы преступника не приводятся. Известно, что у него было гражданство Туниса.

Медики оценивали его состояние как критическое, позже стало известно, что мужчина умер от ран, полученных во время задержания, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

На место происшествия выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Он сообщил у себя в Twitter, что нападение было совершено в помещении комиссариата полиции.

Также на место ЧП выехал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Ранее во Франции задержали угрожавшего зарезать учителя школьника.

Напомним, 16 октября 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем обезглавили преподавателя истории и географии Самюэля Пати.

Причиной стал урок, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель якобы показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. Позже выяснилось, что школьница, сообщившая об оскорблении ислама учителем, призналась в клевете на погибшего. Она сделала это, чтобы скрыть наказание за прогулы.

Обезглавивший учителя Абдулах Анзоров родился в Москве и был чеченцем по происхождению. Молодого человека застрелили полицейские.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это нападение терактом.

Российское посольство в Париже отмечало, что Анзоров не имел отношения к России, так как его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев они потеряли российское гражданство.



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