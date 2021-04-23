Пашаева вызвали в суд по делу о лжесвидетельстве на процессе Ефремова

Суд в Москве вызвал на допрос экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о лжесвидетельстве на процессе в отношении Михаила Ефремова.

Суд в Москве допросит экс-адвоката Эльмана Пашаева по делу о лжесвидетельстве на процессе в отношении Михаила Ефремова, передает ТАСС.

Уголовное дело против двух из трех свидетелей по Ефремову завели в начале апреля. До этого в МВД сообщали, что в отношении свидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. Свидетелей допрашивали на слушаниях по делу актера по ходатайству экс-адвоката Эльмана Пашаева.

Пашаев сообщал, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение. Пашаев также заявлял, что нашел свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова по объявлению в СМИ.

На заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по фамилии Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.