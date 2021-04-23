В сети обсуждают редкое фото 19-летнего сына Джонни Деппа и Ванессы Паради

Джек Депп (или Джонни Кристофер Депп III) с возрастом все больше начинает походить на своего отца – Джонни Деппа, в то время как его сестра Лили-Роуз – копия матери Ванессы Паради. Еще одно доказательство в копилку, что отец и сын невероятно похожи, появилось на днях в сети. В одном из фан-аккаунтов юного Деппа появилось его новое фото, позже им поделилось издание Mirror. На снимке парень стоит посреди луга на фоне огромной надписи Hollywood, которая расположена на Голливудских холмах. Кем и когда был сделан этот снимок, неизвестно.

Кстати, совсем недавно, 9 апреля, сын двух голливудских звезд отметил свое 19-летие. Шумной вечеринки по этому случаю не было, к тому же его известный отец занят судебными тяжбами со своей экс-супругой Эмбер Херд. Но недавно эта история получила неожиданное продолжение и теперь звезда “Пиратов Карибского моря” надеется, что с него снимут все обвинения.

Джек Депп

Напомним, сын актера Джонни Деппа и актрисы Ванессы Паради – Джек Депп – пожалуй, самый скромный представитель звездного семейства. Он не пытается прославиться за счет своих знаменитых родителей, не предоставляет скандальных поводов СМИ, не заключает рекламные контракты и не дает интервью. Во всяком случае, пока. Единственный шанс увидеть его появляется благодаря усилиям папарацци. Прошлым летом им удалось запечатлеть Джека на прогулке в Париже со своей девушкой, 20-летней моделью и начинающей певицей Камиллой Янсен. Впервые об их романе заговорили в августе 2019 года. Вместе ли они до сих пор, неизвестно.

Каков будет профессиональный путь Джека, пока не известно. Его отец Джонни Депп как-то рассказывал в интервью журналу Philippine Daily Inquirer:

Мой сын Джек всегда был очень талантливым художником. Он действительно очень хорошо рисует. Он также отличный музыкант. У него есть способности и слух. Но, если не считать школьные спектакли и всего такого, он никогда не выражал желания стать актером. Фух!

Отметим, Джек Кристофер и его старшая сестра – Лили-Роуз – появились на свет в гражданском браке Ванессы Паради и Джонни Деппа, которые были вместе с 1998 по 2012 годы. Расставание пары прошло спокойно, уже после разрыва актер купил бывшей жене и детям дом в Лос-Анджелесе и продолжил периодически видеться с ними.

Джонни Депп и Ванесса Паради