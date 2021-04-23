“Мы не дружим”. Подольская рассказала, как относится к Орбакайте – экс-жене Преснякова

“Мы знакомы, конечно, но мы не дружим. Любви нет, но и вражды нет. За что я действительно очень благодарна – за то, что с [сыном Преснякова и Орбакайте] Никитой [Пресняковым] у нас потрясающие отношения, очень теплые. Это говорит о том, что ничего плохого ему обо мне не говорят”, – заявила Подольская.

Артистка отметила, что встречаясь на мероприятиях, они с Орбакайте “просто здороваются, без всяких там сантиментов”.

ВИДЕОВидео: FAMETIME TV / YouTube

Контекст:Пресняков и Орбакайте состояли в отношениях 10 лет и расстались в 1996 году. У них есть сын Никита (1991).

В 2010 году Пресняков женился на Подольской. Она стала его второй официальной женой – после расставания с Орбакайте певец был женат на модельере Елене Ленской. Детей у пары не было.

Пресняков и Подольская вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года. Отец артиста, музыкант Владимир Пресняков-старший в марте 2021 года сообщил, что жениться на Подольской его сына уговорил духовник.

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