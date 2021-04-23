 

Подозреваемый в убийстве семилетней девочки в Херсонской области повесился в СИЗО

23.04.2021, 16:28, Новости дня
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По данным правоохранителей, мужчина совершил самоубийство, пока его сокамерник спал. Он сделал веревку из простыни и прикрепил ее к окну.

О смерти подозреваемого в СИЗО узнали сегодня утром. 

Контекст:Мария Борисова пропала вечером 7 марта, ее поиски продолжались до 11 марта, когда в недостроенном сарае в одном из домовладений нашли тело девочки. В полиции выяснили, что ее задушили и изнасиловали.
Уголовное производство, которое изначально было открыто по факту исчезновения ребенка, сейчас квалифицируют по ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) и п. 2, п. 10 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с изнасилованием) Уголовного кодекса Украины.
14 марта представитель Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко рассказала, что подозреваемому 52 года, его арестовали. По ее словам, на вероятного убийцу вышли через два дня после обнаружения тела девочки. Позже информацию о возрасте задержанного Усенко убрала. По данным полиции, ему 62 года.
Правоохранители рассказывали, что когда они пришли домой к злоумышленнику, он пытался совершить суицид.
18 марта глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый сознался в совершении преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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