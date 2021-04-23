В минобороны РФ заявили, что российские военные начали возвращаться на базы после учений в оккупированном Крыму

Сообщается, что войска Южного военного округа и воздушно-десантных войск, задействованные в проверке и учениях на полигоне Опук в Крыму, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

Военные подразделения направляются на аэродромы и железнодорожные станции, грузятся на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

“На побережье полигона Опук после марша на штатной технике подразделения морской пехоты Каспийской флотилии и Черноморского флота погрузились на большие десантные корабли и приступили к переброске в пункты постоянной дислокации. Передвижение также пройдет комбинированным способом: морским транспортом, железнодорожным и механизированными колоннами”, – говорится в сообщении.

В минобороны РФ добавили, что соединения ВДВ тоже начали переброску из Крыма в пункты базирования – военными самолетами и поездами. После учений оккупированный Крым также покинут войска химзащиты Южного военного округа.

Об отводе войск из Воронежской области в российском военном ведомстве пока не сообщали.

Контекст:Власти РФ начали стягивать войска к границам Украины и в оккупированный Крым с конца марта – начала апреля. Так, СМИ и очевидцы публиковали видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель говорил, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

22 апреля на совещании в оккупированном Крыму Шойгу заявил, что все поставленные цели “проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах” достигнуты и велел с 23 апреля приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

—