 

“Аромат невероятный”. Ярославский поделился секретом приготовления сочных котлет из куриного филе

23.04.2021, 16:28, Новости дня
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Для приготовления понадобится:

1,8 кг куриного филе.
240 граммов жареного на среднем огне лука .
180 граммов замоченного в молоке вчерашнего хлеба.
Два яйца.
250 граммов тертого чеддера.
Петрушка, соль и перец во вкусу.

“Мясо рекомендую пропускать три раза через среднюю решетку. Готовый фарш ставлю на один-два часа в холодильник. За это время он схватывается, и котлеты легко формируются. Соль лучше брать морскую, а перец – душистый и черный. Смесь перцев я прогреваю на сковороде и растираю в ступке – аромат невероятный”, – рассказал секреты приготовления кулинарный эксперт.

Жарить котлеты Ярославский рекомендует на растительном масле.

“Редко панирую в сухарях -– тогда впитывается слишком много жира. Далее отправляю их в духовой шкаф на 10 минут при температуре 200 °С, пока не появится легкая пленка. Именно тогда котлеты получаются сочными и вкусными”, – подытожил он.

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Публикация от Владимир Ярославскии * (@yaroslavskyi_vova)

Контекст:Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.
После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 
С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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