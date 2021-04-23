Международный Олимпийский комитет объявил первую виртуальную Олимпиаду

Сообщается, что виртуальные соревнования пройдут в преддверии Олимпийских игр в Токио – с 13 мая по 23 июня.

В программе бейсбол, гребля, авто-, вело- и парусный спорт. Проведение виртуальной Олимпиады обеспечат профильные федерации:

Международная автомобильная федерация – соревнования в Gran Turismo;

Международный союз велосипедистов – соревнования в игре Zwift;

Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола – соревнования в eBaseball Powerful Pro Baseball 2020;

Международная федерация парусного спорта – соревнования в Virtual Regatta;

Международная федерация гребного спорта еще не определила видеоигру.

“Олимпийская виртуальная серия – это новый уникальный цифровой опыт, который направлен на расширение прямого взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта. Серия поощряет участие в занятиях спортом и продвигает олимпийские ценности, уделяя особое внимание молодежи”, – заявил президент МОК Томас Бах.

У болельщиков будет возможность участвовать и следить за событиями на канале Olympic. Дополнительную информацию о призах и о том, как принять участие, обещают объявить в ближайшее время.

Контекст:Олимпийские игры 2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа.

Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.

С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.

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