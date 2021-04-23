 

Собянин открыл современный пригородный вокзал на месте старой станции Внуково

23.04.2021, 16:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Старая станция Внуково превратилась в современный пригородный вокзал. Здесь построили новую островную платформу с навесом, который защитит пассажиров от ненастной погоды. На станции появилась стойка SOS, скамейки и электронные табло с информацией о прибытии поезда.

В ближайшем будущем эта станция станет частью четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4). По словам мэра столицы Сергея Собянина, МЦД-4 – самый масштабный и сложный проект. Активное строительство этой линии продолжается три-четыре года, ее соединяют с Белорусским и Горьковским направлениями железной дороги.

МЦД-4 будет проходить через семь московских вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Собянин отметил, что железные дороги становятся городским транспортом.

“Только в прошлом году мы на этом направлении построили и реконструировали пять вокзалов. В этом году необходимо построить еще семь”, – сообщил мэр столицы.

Современные и комфортные поезда МЦД-4 будут курсировать с интервалами до пяти-шести минут в часы пик и без дневных перерывов. Парк поездов обновят в течение нескольких лет.

Ожидается, что каждый день МЦД-4 будут пользоваться почти полмиллиона человек (на 84% больше сегодняшних показателей). Открытие этой линии приведет к улучшению транспортного обслуживания в 23 районах города. Жителям Апрелевки, Реутова станет гораздо удобнее добираться до Москвы.

Для людей, которые живут в Подмосковье, время в пути сократится до 13%, а для москвичей – до 38%. Также разгрузятся участки восьми линий метро и некоторые магистрали: Киевское, Боровское, Косинское, Носовихинское шоссе и шоссе Энтузиастов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Названа допустимая суточная доза фруктов

13.11 / Адвокат рассказала, почему сын Конкина не смог оформить опекунство над племянницей

26.12 / Старый добрый срач: Божена vs Белоника – Личное мнение

28.08 / Доктор Мясников назвал реальное число заболевших коронавирусом в России

13.10 / Исинбаева неловко оправдалась за несвязную речь в беседе с Путиным

19.11 / В Подмосковье поймали серийных автоугонщиков

24.02 / Жерара Депардье обвинили в изнасиловании девушки втрое младше него: детали дела

20.04 / В гостях у Дуэйна Джонсона: экскурсия по дому актера с шикарным садом в Лос-Анджелесе

16.12 / Мэр Москвы сообщил о сохранении ограничений по COVID-19 в 2021 году

26.02 / “Персиковое настроение”: Виктория Лопырева впечатлила подписчиков спортивной фигурой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика