Собянин открыл современный пригородный вокзал на месте старой станции Внуково

Старая станция Внуково превратилась в современный пригородный вокзал. Здесь построили новую островную платформу с навесом, который защитит пассажиров от ненастной погоды. На станции появилась стойка SOS, скамейки и электронные табло с информацией о прибытии поезда.

В ближайшем будущем эта станция станет частью четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4). По словам мэра столицы Сергея Собянина, МЦД-4 – самый масштабный и сложный проект. Активное строительство этой линии продолжается три-четыре года, ее соединяют с Белорусским и Горьковским направлениями железной дороги.

МЦД-4 будет проходить через семь московских вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Собянин отметил, что железные дороги становятся городским транспортом.

“Только в прошлом году мы на этом направлении построили и реконструировали пять вокзалов. В этом году необходимо построить еще семь”, – сообщил мэр столицы.

Современные и комфортные поезда МЦД-4 будут курсировать с интервалами до пяти-шести минут в часы пик и без дневных перерывов. Парк поездов обновят в течение нескольких лет.

Ожидается, что каждый день МЦД-4 будут пользоваться почти полмиллиона человек (на 84% больше сегодняшних показателей). Открытие этой линии приведет к улучшению транспортного обслуживания в 23 районах города. Жителям Апрелевки, Реутова станет гораздо удобнее добираться до Москвы.

Для людей, которые живут в Подмосковье, время в пути сократится до 13%, а для москвичей – до 38%. Также разгрузятся участки восьми линий метро и некоторые магистрали: Киевское, Боровское, Косинское, Носовихинское шоссе и шоссе Энтузиастов.