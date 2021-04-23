 

Володин предложил россиянам выбрать метод борьбы с нарушителями ПДД

23.04.2021, 16:24, Разное
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Володин предложил читателям своего телеграм-канала несколько вариантов. Среди них – штрафы, конфискация автомобиля, лишение прав, ограничение свободы, балльная система. Также есть вариант “существующих мер достаточно”.

Важно искать эффективные методы борьбы с “лихачами”, указал спикер. Он отметил, что Дума продолжает обсуждение этого вопроса.

“Нам необходимо обязательно выйти на принятие решений, которые позволят защитить граждан от нарушителей ПДД», — подчеркнул председатель ГД.

По его словам, в ходе обсуждений эксперты и профессиональное сообщество предлагают разные варианты решения проблемы. Один из них предполагает возвращение к существовавшей в СССР балльной системе учета нарушений, уточнил Володин.

Такая система сейчас успешно используется в США, Великобритании и Бразилии, отметил спикер Госдумы. Также среди обсуждаемых мер – конфискация транспортного средства, ограничение доступа к госуслугам до погашения штрафов.

«Кстати, в большинстве стран со злостными нарушителями борются жестче, чем у нас, при этом имеет место тенденция к ужесточению ответственности», — добавил председатель ГД.

По его словам, в Японии нарушителям ПДД грозит до 10 тысяч долларов штрафа, заключение сроков на три года и лишение водительских прав. А в Великобритании ставшее причиной смерти или тяжких увечий агрессивное вождение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, подчеркнул Володин.

Одно из самых суровых наказаний грозит “лихачам” в Австралии. “Помимо лишения свободы там могут пожизненно отобрать права при троекратном нарушении. А в некоторых случаях, например при агрессивном вождении рядом со школами, конфискуют автомобиль», — добавил спикер.



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