Полгода после COVID-19: повышенный риск смерти, новые болезни и лекарства



1

минута

Авторы работы изучили данные примерно 73 тысяч человек. Все они переболели COVID-19, но никому из них не требовалась госпитализация во время острой фазы болезни. Показатели их здоровья в течение полугода после заражения коронавирусом сравнили с данными контрольной группы – примерно 5 миллионами здоровых людей. Средний возраст участников исследования был 61 год, 88% из них были мужчинами.

После первого месяца с момента инфицирования SARS-CoV-2 по шестой месяц у людей, перенесших COVID-19 в легкой форме, риск смерти был выше на 60%, чем у тех, кто не был заражен коронавирусом. Кроме того, переболевшим ветеранам в течение шести месяцев на 20% чаще требовалась амбулаторная медицинская помощь. Избыточные смерти на фоне длительных осложнений у пациентов, перенесших COVID-19, не всегда регистрировали как последствия коронавирусной инфекции.

«Эти цифры говорят о том, что количество смертей, которые мы подсчитываем в связи с острой вирусной инфекцией, являются лишь вершиной айсберга», – сказал доктор Зийяд Аль-Али (Ziyad Al-Aly), глава службы исследований Системы здравоохранения Сейнт-Луиса, ведущий автор исследования.

У переболевших COVID-19 после острого периода инфекции часто появлялись длительно текущие симптомы, с которыми те никогда раньше не сталкивались (согласно данных медицинских карт) – со стороны разных систем органов и психики. Среди примеров избыточной заболеваемости людей, перенесших COVID-19 по сравнению с теми, кто не был инфицирован (количество добавочных случаев различных патологий и симптомов на 1000 человек):

симптомы со стороны дыхательной системы (которых не было при остром COVID-19) через месяц после заражения – на 28 случаев больше;

нарушения липидного метаболизма – на 12;

сахарный диабет – на 8;

боль в животе – на 6;

гипертония – на 15;

аритмия – на 8;

сердечная недостаточность – на 4;

симптомы со стороны нервной системы – на 15;

головная боль – на 4;

анемия – на 5;

слабость – на 13;

расстройства сна – на 14;

тревожность – на 5.

Соответственно, после перенесенного COVID-19 люди стали потреблять большее количество различных медикаментов.

«Мы обнаружили все. Это выглядело шокирующе все вместе. “Боже, ты посмотри на этот масштаб” – приходило в голову», – сообщил доктор Зийяд Аль-Али The New York Times. Авторы подчеркивают, что многие обнаруженные «постковидные» болезни – включая сахарный диабет, кардиологические и нефрологические патологии – могут протекать хронически, требовать лечения всю жизни.

Ученые отметили, что исследование не позволяет судить, были ли все появившиеся у людей после COVID-19 симптомы следствием инфекции. Имеющиеся данные не дают полной информации о сопутствующих заболеваниях.