Путин пообещал Терешковой дать 2,5 млрд на ремонт рыбинского моста

23.04.2021, 16:13, Новости

Теги: Бюджет, Волга, Выборы, Политика, Строительство

Сегодня на региональной конференции партии «Единая Россия» депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что ей удалось добиться выделения дополнительных средств из федерального бюджета на ремонт автомобильного моста через Волгу в Рыбинске.

По ее словам, она просила содействия в этом вопросе у президента страны Владимира Путина.

– После полета я дала слово, что всю свою жизнь буду посвящать делам, которые смогу сделать для Ярославля, ярославцев, – сказала она. – Вместе с губернатором Дмитрием Мироновым нам удалось добиться поддержки главы государства в решении вопроса о выделении средств на ремонт моста в Рыбинске. Это все-таки дорогостоящее «удовольствие», но 2,5 миллиарда на ремонт моста через Волгу в городе – это хороший подарок к 950-летию нашего Рыбинска.

– Ремонт моста, который горожане зовут «Рыбинская чайка», запланирован на 2022 год, когда весь мир будет праздновать 60-летие полета в космос Валентины Терешковой, – сообщила пресс-служба администрации города.

Отметим, 950-летие город будет отмечать в этом году, а 60-летие полета «Чайки» будет в 2023 году – свой космический полёт (первый в мире полёт женщины-космонавта) Валентина Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6».

– Сейчас есть перспектива «большого ремонта» за счёт федеральной помощи других мостовых сооружений региона. В следующем году может быть запущена всероссийская программа по мостам, – говорил в мае 2020 года губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Мы уже сформировали заявку на ремонт 1153 погонных метров. Наиболее крупные объекты, которые включили в неё — это мосты через Волгу в Рыбинске, Сога и Согожа в Пошехонье на автодороге Сергиев Посад–Калязин–Рыбинск-Череповец. В настоящее время занимаемся их обследованием и готовим проекты.

Изначально Рыбинск претендовал на 1,5 млрд рублей, теперь сумма увеличена до 2,5 млрд рублей. Разработкой проектно-сметной документации занимается АО «Группа компаний «ЕКС». По контракту, срок сдачи ПСД – 28 февраля 2022 года.