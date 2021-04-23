Эмин Агаларов: «Зато все вместе» – Личное мнение
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Сын крупного азербайджанского бизнесмена Араса Агаларова Эмин хорошо отдохнул в Дубае.
Все четверо детей и две бывших жены были с ним.
Фото: Соцсети
«Мы были все как одна большая дружная семья, дети счастливые и довольные. Растут. Жёны не совсем довольные».
Напомню, что первая бывшая жена — дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. Вторая бывшая — модель Алёна Гаврилова, которой купили домик неподалёку от посёлка Агаларов Эстейт.
Ну, чтобы можно было проведать без пробок.
Чем, собственно, недовольны жёны, лично я не понимаю. Это ведь так прекрасно, когда все вместе!
Трое детей с Лейлой, сама Лейла. Ребёнок белокурой Алёны, сама Алёна. И вывез всех в Дубай красавчик Эмин кататься на плюшке.
https://t.me/lenamiro/8659
Видео: Телеграм
Пока Тимати проводит всякие кастинги, Эмин отдыхает большой дружной семьёй. Юнусов так не смог, хотя один раз пробовал — все две бабы срутся друг с другом даже на яхте, никакого уважения к авторитету. Может, потому что ни одна не была законной женой?
Возможно, Лейле неприятна Алёна, а той, в свою очередь, дочь Алиева. Однако ради детей, ради бывшего мужа женщины смогли поумерить гордыню и воссоединиться вместе на отдыхе.
Чего им делить, если Эмин уже больше не с ними?
Хотели бы отдохнуть с бывшими бывших?
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Источник: Лена Миро
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