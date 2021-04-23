Мнение: Шутки президентов

Зеленский предложил Путин встретиться на Донбассе. Это выглядело шуткой. Скверной, но шуткой.

Путин в ответ пригласил Зеленского в Москву. И это приглашение тоже выглядит скверной шуткой.

Потому что президент России сказал, что готов принять президента Украины, «если речь идет о развитии двусторонних отношений», мол, «мы примем президента Украины в Москве в любое удобное время». Но тут же добавил, что «если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР. А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия».

В общем, не прилетит Зеленский в Москву. Потому что с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР он однозначно не будет разговаривать…. И предложение встречаться с ними- это равносильно тому, если бы в начале 2000-х кто-то пошутил, предложив Путину встретиться руководителями Ичкерии…

Фотография отсюда

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