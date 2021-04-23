Ансамбль ритуальной пляски

Почему западные санкции соответствуют интересам и Запада, и Кремля. Объясняет финансист Андрей Мовчан.

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Их называют очень жесткими, потому что, помимо привычных персональных «наказаний» для физлиц и компаний, теперь применяется мера, которую в Штатах начали обсуждать три года назад: запрет на покупку российских долговых обязательств — облигаций федерального займа (ОФЗ). РФ пообещала «зеркальный ответ» и даже начала его давать, выслав из страны 10 американских дипломатов. К чему еще готовиться Соединенным Штатам, а к чему — российскому городу Воронежу.

Петр Саруханов / «Новая газета»

— Президент Путин и Госдума пообещали Соединенным Штатам ответ на санкции «по принципу взаимности». Это ритуальные угрозы или нам есть чем ответить?

— Я бы сказал, что это ритуальные угрозы, если бы в реальности сами санкции не были ритуальными. Их практическая малозначимость для РФ подразумевает, что весь разговор идет на ритуальном уровне. И на этом же уровне РФ может ответить, для этого есть набор ритуальных действий. Выслать дипломатов, объявить американских политиков персонами нон грата, включить их в свой санкционный список.

— Это они уже сделали, но грозят еще «зеркальными» мерами. Хотят американской экономике нанести ущерб.

— В рамках международной торговли соприкосновение РФ с Америкой состоит в поставках Россией ракетных двигателей и редких металлов, в первую очередь — титана. Больше мы с Америкой на рынках не встречаемся почти никак. И то и другое не очень нужно обеим сторонам. Титан — биржевой товар, Америка может брать его больше у Австралии, а Китай может начать больше брать у России. Это перераспределение, оно происходит очень легко. Тем более что на рынке титана, как и почти везде, царит прагматизм: мы, например, сырье для его производства покупаем в Украине. Для того самого, который потом поставляем в Америку. То есть санкции санкциями, а обед по расписанию.

Ну а ракетные двигатели — это уже не так важно, потому что американцы очень быстро заменяют наши двигатели тем, что делает в разных формах NASA, в том числе и через Илона Маска.

Даже если РФ выстрелит себе в ногу, заявив, что всё — ни грамма титана и ни одного двигателя, то Америка это легко переживет.

Да и мы легко переживем, для нас это не большой бизнес.

— Но грозят-то запретить работу в РФ американским НКО и фондам, которые вмешиваются в наши внутренние дела.

— Эти фонды на экономику никак не влияют. Но, конечно, это очень печально будет. Один из таких фондов — это, например, Фонд Карнеги. Он приносит РФ огромную пользу своей аналитикой. На фоне общей радикализации позиций спокойный, непредвзятый анализ фонда играет на руку имиджу России. В Фонде Карнеги никогда никто не был одиозным, тенденциозным, не представлял крайние позиции. Анализ всегда делался очень грамотно, спокойно, подробно, без эмоций. В этом смысле, конечно, его будет не хватать прежде всего россиянам и, конечно, российской власти.

При этом надо понимать, что и фонды эти сами по себе свое присутствие в России, свое внимание к РФ в значительной степени сокращают. РФ в мире считается declining power, внимания к ней все меньше и меньше. Ну окей, запретят совсем. Очередная глупость будет сделана российской властью.

Андрей Мовчан. Фото: РИА Новости

— Обещают еще запретить работу в РФ американских компаний. Всерьез могут выгнать Google, Microsoft, запретить продажу айфонов?

— Теоретически — могут. Практически эта мера будет не только очень вредной, но и в чем-то совершенно разрушительной для экономики. Разумеется, есть проникновение на внутренний рынок РФ американских компаний, примеры — «Кока-Кола», «Макдоналдс»… Теоретически можно закрыть для них рынок, заставив продать активы. Или даже провести конфискацию. Но этот акт вызовет крайне жесткую реакцию со стороны Штатов и вообще международных инвесторов. Это будет совсем уже не по-пацански. И игра пойдет по-другому: одно дело — отчет о санкциях для избирателей, совсем другое — объяснить СЕО «Кока-Колы», почему ты никак не ответил на атаку на корпорацию в России.

— Вот как раз интересно: как тогда могут ответить Штаты? Что у них есть в арсенале всерьез?

— Легко можно предположить санкции высшего уровня против российских газовых и нефтетрейдеров, шиппинговых компаний, запреты на поставку сырья и комплектующих для конкурентов компаний, потерявших бизнес. За этим последуют суды с требованиями возмещения убытков. За ними — аресты авуаров. РФ придется защищаться. Но это только одна часть проблемы. Вторая — кем и как заменить эти компании, кто «перехватит» их производства и поставки. Международные корпорации эффективны за счет своей логистики, оторви страновой кусок — и даже если ты сможешь заменить импортное сырье, цена продукции будет существенно выше. Подобные действия ритуальными уже не назовешь, это экономическая война. И первые же сражения мы проиграем.

Проблема, конечно, не в запрете айфонов. У нас очень много критически важного промышленного оборудования, в котором есть элементы американского дизайна, американской архитектуры, есть американские комплектующие. Заменять их в связи с невозможностью дальше поддерживать — это огромные затраты, это не всегда вообще возможно. Для начала попробуйте начать менять структуру автоматизации РЖД, выдергивая из нее американские куски. Это уже даже не выстрел себе в ногу, это — перебить себе обе руки. Или попробуйте отказаться от «Боингов». На чем будете летать?

— На «Суперджетах».

— Бог с вами, они существенно менее эффективны, дороже в эксплуатации, хуже по характеристикам. У нас нет ни одного своего дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета. У нас «Боингов» — больше трети парка. Вы хотите их всех приземлить и начать вместо них покупать «Эйрбасы»?

— Вот, между прочим, и замена.

— За очень большие деньги. Потому что «Эйрбас» останется единственным поставщиком и выжмет максимум выгоды. Если, конечно, Штаты, потеряв рынок для «Боингов», вообще не введут санкции против российских авиакомпаний и не перекроют поставки любых самолетов. Ну и так далее.

К тому же здесь наверняка будут и действия третьих сторон:

если мы введем жесткое эмбарго на американские товары и услуги, то, я думаю, и немцы в стороне не останутся. А попробуйте без «Сименса» справиться в России. Мы сразу отправляемся примерно в каменный век.

Обратите внимание, что Китай, который имеет свою прекрасную технологическую платформу, ни в какие моменты даже не думал о том, чтобы ограничить возможность торговли с Соединенными Штатами.

— Кстати, почему? Действительно, могли бы — в ответ на меры, принятые Трампом.

— Там все-таки люди более разумные сидят. Они думают о своей стране — в отличие от того, что происходит у нас.

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

— А почему вы назвали ритуальными нынешние санкции? Среди них есть довольно неприятные.

— Какие например? Запрет на первичную торговлю облигациями федерального займа? Ну, будет вторичная торговля. Госбанк купит ОФЗ — и сам тут же продаст американцам, будет вторичная торговля. Персональные санкции — это вообще смешно. Ну, не поедут эти люди в Америку. Так они и раньше не ездили.

— Да, но персональные санкции впервые начали распространяться на членов семьи. «Политически значимые персоны» теперь не смогут переписать имущество на жену или ребенка. Это не болезненно?

— Нет, это не болезненно. Во-первых, кроме Америки, есть огромное количество других стран, и эти люди вполне себе находят способ держать имущество в третьих странах. Во-вторых, это вполне в контексте сегодняшней политики Кремля: действительно, если ты обслуживаешь власть в России, так и не имей имущество за рубежом. Имей здесь.

А первые лица и крупнейшие стейкхолдеры прекрасно справляются с проблемой. У нас есть, условно говоря, два «верхних эшелона» феодалов и чиновников, которые страну контролируют. Мы все отлично знаем, как их зовут. Из них никто под санкции не попал, все они чувствуют себя совершенно свободно. Дальше идут более низкие эшелоны. Их задача — обслуживать настоящих суверенов России, быть лояльными и ни в коем случае не перекинуться на другую сторону. По ним действительно бьют санкции. Их активно вынуждают сохранять верность первым двум эшелонам, отнимая санкциями возможность им изменить. В этом есть логика.

— Какая?

— Очень простая: интересы правящей группировки в РФ полностью совпадают с интересами элит развитых стран. Интересы развитых стран — в том, чтобы сдерживать развитие России. Интересы нашей правящей группировки — в том, чтобы с помощью изоляции и враждебности объединять людей в РФ и отвлекать их от внутренних проблем. И то и другое выполняется одним и тем же набором методов.

— Но нам-то говорят, что благодаря изоляции мы как раз развиваемся. Вот запретили, мол, импортный сыр — теперь сами научились его делать.

— Сыр, насколько я помню, научились делать в Междуречье примерно шесть тысяч лет назад. В этом смысле мы не продвинулись со времен Древнего мира.

— Правда? Судя по тому, что у нас продается, я бы не сказала, что научились.

— Значит, мы не во всем доросли до уровня Древнего Междуречья. Нам для успеха экономики нужно научиться делать то, что определяет лидерство в современной экономике. Это высококвалифицированный сервис, сложная технологическая продукция с высокой добавленной стоимостью и так далее. А об этом у нас даже вопрос не стоит.

— Почему вы назвали ритуальными санкции на российский госдолг?

— Запрет ведь на покупки на первичном рынке? Ну, представьте, что вам запретили покупать продукты в супермаркете, поэтому вы их заказываете онлайн.

— Тогда зачем Штаты добавили слово «первичная»? Это ведь сразу перечеркивает санкцию как таковую.

— Разумеется. Это и сделано ровно для того, чтобы мера была сразу перечеркнута. Избиратель в Америке читает: мы ввели санкции на российский госдолг. А на самом деле ничего не поменялось.

— Значит, на самом-то деле американцы заинтересованы в покупке российских ОФЗ?

— Конечно. РФ платит хорошие проценты по этому госдолгу. Восемь процентов в рублях — это вполне прилично. Это удобный способ размещения практически бесплатной ликвидности, которая есть сейчас на рынке. А американцы очень следят за интересами своего бизнеса. Зачем убивать возможности для них, если можно одновременно делать вид, что РФ наказана, и тут же из нее выкачивать проценты?

— Может быть, РФ тогда в отместку перестать продавать им госдолг? Минэкономики объявило, что у наших банков достаточно денег, чтобы самим его покупать.

— Более того: российские банки невероятно заинтересованы в покупке госдолга. И заинтересованы, кстати, в запрете для нерезидентов, потому что тогда ставки будут выше. Потому что российские банки, покупая госдолг с вполне конкретной ценой, используют ликвидность практически бесплатную и на этом хорошо зарабатывают. И это как раз ровно тот сценарий, который может активно лоббироваться банковским сообществом. Но, я думаю, в ближайшее время вы убедитесь, что запрещать нерезидентам покупать ОФЗ никто не будет.

— Почему, если это было бы выгодно?

— Потому что это был бы уже серьезный негативный шаг по отношению к реальным международным финансовым кругам — к тем самым банкам, где наши первый и второй эшелоны власти держат свои деньги. На это они, конечно, никогда не пойдут.

— Всерьез вредить американцам они не хотят?

— Конечно, не хотят. Слушайте, на Западе у них дети учатся, у них активы там хранятся, там у них реально большие интересы. В РФ ведь невозможно размещать большие средства. Это и опасно, и невыгодно, и так далее. Нет, ну что вы. Это такая большая игра. У каждого свои избиратели. Избиратели должны видеть, что все делается правильно. А на практике все должно делаться выгодно.

— Тогда почему столько возмущения из-за этих санкций? Было бы логичнее сказать: тьфу на ваши санкции. И жить себе дальше. Они ведь сначала так и говорят, а потом все равно кричат, что надо ответить.

— Наоборот!

Как вы иначе объясните избирателям, почему у них доходы падают? Надо как можно громче кричать: мерзавцы, как они нам вредят, какой прекрасной была бы наша жизнь, если бы не их политика!

Это же универсальное средство оправдаться за все, что внутри происходит.

— Сегодня вред от санкций, наверное, и вправду небольшой. Но из-за них РФ теряет доступ к технологиям, то есть они сильно влияют на наше будущее.

— Это верно. Об этом я и говорил, когда сказал, что цель Запада — сдержать развитие России. Замедлить ее развитие как высокоэффективной экономики. Потому что РФ — потенциальный конкурент. В этом нет ничего дьявольского, ничего демонического, это естественная политика. А поскольку власть в РФ не умеет развивать свободное и высокотехнологическое экономическое сообщество, а Запад не хочет видеть Россию свободной и высокотехнологичной, то здесь их интересы совпадают. Вы нам даете оправдание того, что в РФ падают доходы населения, а мы спокойно смотрим на то, что вы закрываете РФ стратегическое развитие. РФ отстает и будет дальше отставать. Не только и не столько в связи с санкциями, а в связи с экономической политикой, проводимой внутри страны. Но факт остается фактом.

— Вы понимаете, какой аргумент сейчас дали тем, кто вещает о том, как Запад нас ненавидит, обижает и всячески хочет унасекомить?

— Конечно. Процветание конкурента всегда невыгодно. Ну, сами подумайте: у США есть свои бизнесы, свои платформы, свое желание продавать это по всему миру. Зачем им еще один центр экономической и технологической силы? Еще раз: это естественная конкуренция между странами.

Фото: ТАСС

— Если сравнить это с бизнесом, то многое зависит не от того, кто пытается сдержать конкурента, а от самого конкурента: насколько умело тот действует. РФ ведь может и не давать себя сдерживать, а, наоборот, развиваться?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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