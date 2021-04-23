Психологи Фонда Рината Ахметова оказывают помощь жителям Донбасса

“Жители Донбасса, тех территорий, где активно проходили боевые действия, травмированы. Оказавшись в нынешних условиях пандемии и продолжения напряженной ситуации в регионе, люди переживают очень сложный период. Потому что былые травмы поднимаются, накладываются новые. Происходит то, что в психологии мы называем ретравматизация. И сейчас этим людям очень важно уделять достаточно внимания. Не все смогли получить помощь в полном объеме, когда они в этом нуждались. Все, что не было пролечено своевременно, дает о себе знать с большой интенсивностью”, – рассказала сертифицированный гештальт-терапевт, экс-координатор психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова Марина Сорокина.

Фото: akhmetovfoundation.org

Проект психологической помощи реализуется как продолжение масштабной работы, начатой в 2014 году, по оказанию качественной консультативной поддержки населению Донбасса. За это время психологическую помощь специалистов Фонда Рината Ахметова получили более 60 тысяч людей, 250 психологов прошли обучение Фонда по курсу “Травма войны”. Также 4500 детям Донбасса была оказана психологическая помощь в рамках проекта “Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето”.

“Истории многих людей, которым была оказана психологическая поддержка, вошли в уникальный Музей Фонда Рината Ахметова “Голоса Мирных”, цель которого ‒ рассказать всему миру о судьбах мирных жителей, жизнь которых конфликт на Донбассе навсегда разделил на “до” и “после”. Обычный человек растворяется в мировой истории, судьбы людей превращаются в сухие сводки, статистику. Но историй вооруженного конфликта столько, скольких людей он коснулся. И важно не только сохранить каждую из них, но и услышать людей, позволить им освободиться от груза пережитых воспоминаний. Сегодня, когда большую часть населения Донбасса угнетают как психосоциальные проблемы из-за вооруженных действий, так и вызванные пандемией, Фонд продолжает оказывать психологическую поддержку, – отметила директор по коммуникациям Фонда Юлия Ершова.

Травма войны, по мнению психологов, является настолько серьезной, что если человек от нее не излечится, она будет переходить к следующим поколениям и проявлять себя в них. В то же время исцеление от нее, открытость для мира – это возможность послужить не только себе, но и другим людям. Таким безопасным доверительным пространством является созданный Фондом Рината Ахметова Музей “Голоса Мирных”, где жители Донбасса могут освободиться от бремени молчания, рассказав свои истории и позволив своим землякам, соотечественникам и людям в разных странах услышать, увидеть, понять и почувствовать сердцем боль пережитого ими.

Фонд планирует до 2025 года собрать 100 тысяч свидетельств Мирных, а в перспективе – миллион историй. Их жители востока страны могут рассказать во время индивидуальных бесед с психологами, а также оставить на сайте Музея “Голоса Мирных”.

Фото: akhmetovfoundation.org

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