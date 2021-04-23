 

Матвиенко предложила увеличить майские праздники на постоянной основе

23.04.2021, 15:30, Разное
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Сенатор заявила, что каникулы можно продлить за счет других выходных дней. При этом Матвиенко отметила, что решение об увеличении продолжительности майских праздников будет принято только с учетом мнения граждан. “Может быть, провести социологический опрос”, – сказала она.

В Кремле пока никак не прокомментировали эту инициативу. Президент России Владимир Путин ранее одобрил предложение главного санитарного врача Анны Поповой увеличить каникулы. Период с 1 по 10 мая включительно будет объявлен нерабочим в стране.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что такое решение было принято в целях защиты граждан от коронавируса. По ее словам, из-за разорванных майских праздников многим пришлось бы выезжать из города и возвращаться домой по несколько раз. Это в итоге могло бы привести к всплеску заболеваемости COVID-19.

За прошедшие сутки в России подтвердили 8 840 новых случаев заражения. Общее количество граждан, подхвативших коронавирусную инфекцию, сегодня составляет 4,7 миллиона. Выздоровели и покинули больницы 4,3 миллиона человек. От осложнений, вызванных ковидом, скончалось более 107 тысяч пациентов.

Ранее стало известно о формировании двух “российских” штаммов COVID-19. Все подробности – в этой статье.



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