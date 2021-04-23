Рейтинги президента выросли после послания парламенту

С 12 по 18 апреля социологи фиксировали рейтинг одобрения главы государства на уровне 59,9%. После послания Федеральному собранию он стал выше.

Рейтинг доверия Путину со стороны россиян после послания парламенту тоже увеличился: по состоянию на четверг он составил 65,7%, сообщает “Интерфакс”. В период с 12 по 18 апреля показатель находится на уровне 64,8%.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тысячи респондентов по всей стране. Возраст опрошенных – от 18 лет.

Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля. В зале присутствовали спикеры обеих палат парламента, руководство Администрации президента и правительства, губернаторы и представители законодательных собраний регионов, волонтеры и общественные деятели.

Глава государства пообещал новые меры поддержки граждан, в том числе пособия для беременных и детей школьного возраста. На реализацию президентских инициатив в течение двух лет будет направлено 400 миллиардов рублей.