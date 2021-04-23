 

Врач Барвинский рассказал о правилах лечебного голодания

23.04.2021, 15:24, Разное
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Врач Александр Белинский пояснил об основных правилах лечебного голодания. По его словам, можно устроить один разгрузочный день, в рамках которого человек будет пить только одну воду.
Главным правилом для всех голодающих является воздержание от потребления большого количества еды на следующий день. Важно придерживаться основ правильного питания. В неделю разрешено устраивать один разгрузочный день на воде. Подобное голодание положительно отразится на состоянии здоровья.

В то же время необходимо быть осторожными тем, кто имеет сахарный диабет, болезнь Крона или же дефицит массы тела. Организм сам должен дать сигнал человеку, если лечебное голодание ему не подходит.

Трехдневное голодание – более серьезное мероприятие. Если человек находится под наблюдением врача, то не употреблять пищу столько времени можно. Важно продумать выход из голода, он должен быть плавным. Если не продумать этот момент, то здоровью может быть нанесен урон.

Источник: tvzvezda.ru



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