Назван продлевающий жизнь продукт для завтрака

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23.04.2021, 15:24, Разное
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Медики нашли идеальный продукт для завтрака, который поможет достичь долголетия. Они рассказали, что происходит с организмом после длительного употребления авокадо.
Фрукт едят не только отдельно, но и с тостами на завтрак. Авокадо помогает похудеть, поскольку в нем содержится огромное количество клетчатки и полезных жиров. В ходе проведения исследования испытуемым с лишним весом предлагалось во время обеда съедать по половине фрукта. Участники сообщили, что перестали испытывать чувство голода.

Употребление авокадо снижает риск метаболического синдрома. На фоне него часто возникают кардиометаболические проблемы, среди которых: высокий уровень холестерина, сахарный диабет, увеличение объемов талии, повышенное давление.

Калий, содержащийся в авокадо, помогает регулировать объем жидкости в организме. Этот элемент расслабляет стенки кровеносных сосудов.

Источник: www.eatthis.com



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