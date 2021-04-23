 

Помолодевшая Лариса Долина ответила на вопрос о четвертом замужестве

23.04.2021, 15:24, Разное
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Помолодевшая певица Лариса Долина ответила на вопрос о четвертом замужестве. Она пояснила поклонникам, намерена ли искать нового избранника и о том, каково это быть одинокой.
За последние месяцы Лариса Долина заметно похорошела. Артистка похудела и стала выглядеть намного моложе. Многие связали такие перемены во внешности Долиной с тем, что она начала искать себе нового возлюбленного.

Знаменитость несколько раз выходила замуж. В разное время она создавала семью с Анатолием Миочинским, Виктором Митязовым, Ильей Спицыным. Сейчас сердце певицы не занято. По словам Долиной, ей комфортно находиться в статусе свободной женщины.

Артистка рассказала, что решила похудеть, поскольку надоело носить тяжесть на себе. Чтобы разогнать метаболизм, она обратилась к врачам. Долина сдала кровь, чтобы понять, в каком состоянии находится ее организм. Медики посоветовали знаменитости придерживаться правил интервального голодания.

Многие обвиняют Ларису Долину в постоянной ретуши фотографий. По словам артистки, для хорошего снимка важен достаточный свет. К тому же за последнее время она скинула 21 килограмм. Певица посоветовала поклонникам делать обертывания и косметические маски, чтобы выглядеть лучше и не прибегать к фотошопу.

Источник: dni.ru



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