 

Медицинский журнал отозвал статью о пониженном риске заражения SARS-Cov-2 среди курильщиков

23.04.2021, 15:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

В исследовании, опубликованном в European Respiratory Journal в июле прошлого года, утверждалось, что курение не связано с риском тяжелого течения и госпитализации пациентов с COVID-19, а риск заражения у курильщиков ниже на 23%.

Через некоторое время выяснилось, что двое из авторов исследования, Хосе М. Майер (Jose M. Mier) и Константинос Пулас (Konstantinos Poulas), имели связи с табачной промышленностью и скрыли эту информацию от редакции журнала. Так, Майер консультировал табачные компании по вопросам снижения вреда от курения, а Пулас был главным исследователем греческого научного центра NOSMOKE, который получил финансирование от производителей табачной продукции.

В уведомлении об отзыве редакторы European Respiratory Journal отметили, что если бы конфликт интересов был известен с самого начала, статью не стали бы рассматривать для публикации.

«Европейское респираторное общество, как ведущая медицинская организация в области респираторных заболеваний, чья миссия состоит в укреплении здоровья легких и облегчении страданий от респираторных заболеваний, имеет подзаконные акты, которые не позволяют лицам, имеющим постоянные отношения с табачной промышленностью, участвовать в его деятельности,» — говорится в сообщении.

Отметим, что исследование Майера и Пуласа не единственное, где утверждалось, что курильщики меньше подвержены коронавирусу. Так, анализ данных медицинских карт почти 90 тысяч пациентов с COVID-19 из Мексики показал, что любители табака на 23% реже заражаются коронавирусом. А у тех, кто заболел, практически никогда не возникает потребности в искусственной вентиляции легких. В свою очередь итальянские врачи сообщили, что менее 5% курящих пациентов нуждались в госпитализации. С другой стороны, половина заболевших курильщиков скончались, в то время как в группе госпитализированных пациентов, не имевших этой привычки, умерли 35%.

В июне 2020 года ВОЗ опубликовала обзор рецензированных исследований, в которых так или иначе оценивалась роль никотина в тяжести заболевания, сделав однозначный вывод: курильщики подвергают себя повышенному риску во время пандемии. В обзоре указывается, что до 18,5% госпитализированных с COVID-19 регулярно курят.

Позже ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (The University of California), оценили риск тяжелого течения инфекции среди с учетом различных факторов среди молодежи 18-25 лет. Выяснилось, что каждый почти третий участник исследования (32%) с медицинской точки зрения имеет повышенный риск тяжелых осложнений и смертности от COVID-19 в случае заражения. Когда исследователи исключили из анализа курильщиков, процент уязвимых к инфекции молодых людей уменьшился вдвое до 16%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.01 / «Немедленно освободить»

10.09 / Россиянин избил участкового в отделе полиции и сжег свое дело

21.07 / Велопрогулки, ужины при свечах и игра в футбол: как проходят каникулы семейства Бекхэм в Италии

12.03 / В Европу по «зеленым паспортам»?

15.02 / Активисты “Молодежки ОНФ” помогли убрать снег у московской больницы

10.07 / Дональд Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты на следующих выборах в США

17.03 / Откуда усы торчат

08.12 / Загадка исчезнувших солдат Норфолкского полка

27.11 / Мнение: О Мымре из «Служебного романа» секретные детали говорят

02.12 / Ученые: Использование огня началось на 30 тысяч лет раньше предполагаемого срока

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика