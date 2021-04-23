Медицинский журнал отозвал статью о пониженном риске заражения SARS-Cov-2 среди курильщиков



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В исследовании, опубликованном в European Respiratory Journal в июле прошлого года, утверждалось, что курение не связано с риском тяжелого течения и госпитализации пациентов с COVID-19, а риск заражения у курильщиков ниже на 23%.

Через некоторое время выяснилось, что двое из авторов исследования, Хосе М. Майер (Jose M. Mier) и Константинос Пулас (Konstantinos Poulas), имели связи с табачной промышленностью и скрыли эту информацию от редакции журнала. Так, Майер консультировал табачные компании по вопросам снижения вреда от курения, а Пулас был главным исследователем греческого научного центра NOSMOKE, который получил финансирование от производителей табачной продукции.

В уведомлении об отзыве редакторы European Respiratory Journal отметили, что если бы конфликт интересов был известен с самого начала, статью не стали бы рассматривать для публикации.

«Европейское респираторное общество, как ведущая медицинская организация в области респираторных заболеваний, чья миссия состоит в укреплении здоровья легких и облегчении страданий от респираторных заболеваний, имеет подзаконные акты, которые не позволяют лицам, имеющим постоянные отношения с табачной промышленностью, участвовать в его деятельности,» — говорится в сообщении.

Отметим, что исследование Майера и Пуласа не единственное, где утверждалось, что курильщики меньше подвержены коронавирусу. Так, анализ данных медицинских карт почти 90 тысяч пациентов с COVID-19 из Мексики показал, что любители табака на 23% реже заражаются коронавирусом. А у тех, кто заболел, практически никогда не возникает потребности в искусственной вентиляции легких. В свою очередь итальянские врачи сообщили, что менее 5% курящих пациентов нуждались в госпитализации. С другой стороны, половина заболевших курильщиков скончались, в то время как в группе госпитализированных пациентов, не имевших этой привычки, умерли 35%.

В июне 2020 года ВОЗ опубликовала обзор рецензированных исследований, в которых так или иначе оценивалась роль никотина в тяжести заболевания, сделав однозначный вывод: курильщики подвергают себя повышенному риску во время пандемии. В обзоре указывается, что до 18,5% госпитализированных с COVID-19 регулярно курят.

Позже ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (The University of California), оценили риск тяжелого течения инфекции среди с учетом различных факторов среди молодежи 18-25 лет. Выяснилось, что каждый почти третий участник исследования (32%) с медицинской точки зрения имеет повышенный риск тяжелых осложнений и смертности от COVID-19 в случае заражения. Когда исследователи исключили из анализа курильщиков, процент уязвимых к инфекции молодых людей уменьшился вдвое до 16%.