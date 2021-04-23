Китайские специалисты испытывают Интернет будущего

В КНР запускают собственную широкомасштабную сеть Интернета. Как поясняют специалисты, сейчас она уже работает в тестовом режиме и только на территории Пекина. Но после серии испытаний и доработок сеть введут в эксплуатацию.

Специалисты говорят, что это будет настоящий Интернет будущего. Для того чтобы достичь такой амбициозной цели, к продвижению проекта привлечены специалисты из сорока вузов страны.

Особенностью китайского Интернета станет колоссальная пропускная способность. Скорость соединения повысят до таких показателей, которых до сих пор ни у кого не было. По предварительным прогнозам, для полноценного запуска по всей стране понадобится не менее пяти лет. А на глобальном уровне связь может начать работать уже к началу следующего десятилетия.