Зачем Валера стал отцом? – Личное мнение

На днях подруга прислала фотографию мужа и сына. Парню — 13 лет. Рядом стоит отец — сильный, здоровый 37-летний мужик.

Посмотрела я на эту фотографию и подумала: в каком же правильном, здоровом мире жили наши родители, деды, прадеды, и как печально, нелепо и противоестественно всё стало сейчас.



Фото: Соцсети

Тем временем, новоявленный отец Валерий Меладзе припёрся в магазин для младенцев.

«Теперь это мой любимы магазин!», — заявил Валерий Шотаевич.

Смотрю я на это и думаю: когда мужу моей подруги будет столько же лет, сколько Меладзе, он, по идее, будет просить у внука правнука, а не пускать слезу умиления, разглядывая чепчики и подгузники для своего сына.

Да что там будущее? Сейчас муж подруги — адекватный и интересный отец для 13-летнего мальчика. Он с ним и в футбол погоняет, и в поход сходит, и что-то вместе всё время чудят. Больше скажу: подросток смотрит на него снизу вверху, как и должен смотреть сын на отца.

Уважает, как должен по законам природы, уважать физически слабый самец физически сильного.

А как будет смотреть 13-летний подросток на 70 или 80-летнего деда? Правильно: как на старую развалину, которую скоро тащить на кладбище. Интересно ему будет с таким отцом? Думаю, вряд ли. А то и хуже, учитывая, сколько сейчас мужчины живут — поставит чёрно-белую фотографию с траурной ленточкой под стекло в сервантик.

И — всё, нету отца. Поминай, как звали.

С грустью смотрю я на тех старых баб, которые после после лошадиных доз гормонов родили седой мохнаткой, или тех, кому детей выносили другие женщины. На тех дедов, которым бы о душе подумать, а они — старую сперму в баночку капают, чтобы стать отцами.

Так жалко их — да, именно жалко! Но особенно мне жаль детей этих старых, пусть и богатых, родителей.

Пацану бы с отцом на квадроциклах гонять, а тот уже встать не может: пожилой всё-таки человек. Устал. Давление у него. Бессонница. Может, запор, и, как следствие, потребность в клизме.

Впрочем, попытки старичков бодриться и строить из себя ещё ого-го, каких орлов, — зрелище ещё более жалкое, чем задремавший на диване папаша-дед.

К чему это я?

Ах, да: а вы в каком возрасте стали родителями?

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