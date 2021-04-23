«Срочно обезболить. Перевезти в Москву»

Врачи Алексея Навального выпустили заключение по поводу состояния своего пациента. Публикуем полный текст.

Согласно проведенному анализу данных обследований, консультаций, установленного диагноза и лечения пациента Алексея Навального группа консультантов пришла к следующим выводам:

Первое. Пациенту не обеспечено корректное обезболивание, он испытывает боль в течение 2 месяцев. Это нарушает все стандарты и этические принципы.

Второе. Прошло уже 2 месяца с момента появления симптомов, но до сих пор не установлен полноценный диагноз. Ни в одном из документов мы не видели попытки рассмотреть с чем связано онемение и жжение в руках и стопах, ослабление брюшных рефлексов. Это не может объясняться грыжей пояснично-крестцового отдела позвоночника. МРТ шейного отдела и головного мозга не проводились. Необходимо включить в круг дифференциального диагноза полинейропатию, которая может иметь различную природу, в том числе и токсическую.

Третье. Ряд данных анализов может свидетельствовать в пользу наличия прямой угрозы для жизни (несколько дней назад в анализах был указан очень высокий уровень калия, в настоящее время — очень низкий уровень натрия, который может привести к необратимым и опасным для жизни и здоровья нарушениям в головном мозге). Не были проведены элементарные базовые исследования, которые позволяют уточнить степень риска нарушений электролитного обмена для сердца (в частности, нет даже ЭКГ).

Четвертое. Вывод пациента из длительной голодовки должен требовать особых навыков назначения лечебного питания. Настоящие рекомендации врачей не позволяют сделать вывод о наличии у них такого опыта.

Что мы предлагаем:

Срочно обезболить пациента, действовать согласно международным рекомендациям. При неэффективности лекарств, может потребоваться высокоточная блокада под контролем рентгена.

Необходимо установить полноценный диагноз. Для этого нужно провести дополнительные исследования и соответствующий дифференциально-диагностический анализ.

Для выполнения вышеуказанных пунктов пациент должен быть переведен в Москву в гражданский многопрофильный стационар современного уровня. Выбор должен быть согласован с пациентом, его родственниками и лечащими врачами.

На базе современного лечебного учреждения должен быть собран консилиум с привлечением западных специалистов, включающих его лечащих врачей и привлеченных ими специалистов.

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Данное короткое заключение опубликовано для широкой общественности, более полный и большой анализ медицинских заключений, диагноза и диагностических исследований Алексея Навального с приложением оригинальных данных исследований и консультаций будет опубликован в ближайшие дни.

К.м.н., врач-кардиолог, врач терапевт Я.И. Ашихмин

Д.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог А.Д. Эрлих

Врач-нейрохирург В.А. Шурхай

Врач-невролог, цефалголог А.А. Плотников

К.м.н., врач-офтальмолог, врач общей практики А.Е. Васильева

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