 

Интернет-издание “Медуза” стала в России “иностранным агентом”

23.04.2021, 14:40, Новости дня
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В реестр иностранных агентов внесли компанию SIA “Medusa Project”, которая зарегистрирована в Латвии. Такое решение приняли “во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации”.

“23 апреля 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA “Medusa Project” (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10 июня 2014 года) и общество с ограниченной ответственностью “Первое антикоррупционное СМИ”, – сообщили в минюсте.

“Медуза” сообщила, что намерена обжаловать решение о включении издания в список иностранных агентов.

Контекст:
Издание “Медуза” позиционирует себя как международное русскоязычное издание.
Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.
Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.
В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.
В список иностранных агентов РФ до включения сейчас входит 14 СМИ, среди которых “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии” и “Настоящее время”.
В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ – иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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