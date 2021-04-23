 

Рада может провести внеочередные заседания 27 и 29 апреля – Арахамия

23.04.2021, 14:40, Новости дня
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Он напомнил, что парламент на пленарных заседаниях продолжит рассматривать поправки к законопроекту №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

“Есть множество текущих вопросов, требующих оперативного решения. На следующей неделе мы планируем продолжить рассмотрение поправок к законопроекту №2194 в соответствии с регламентом, а также провести внеочередные заседания во вторник и четверг. […] За время “блокирования” работы парламента поправочным спамом законопроектов накопилось очень много. Но мы нашли рабочий инструмент, как не останавливать работу ВР и принимать важные инициативы – это внеочередные заседания. На них могут приниматься не только экстренные глобальные законы, касающиеся коронавируса и войны, а и обычные, но важные и системные инициативы”, – сказал политик.

По его словам, на внеочередном заседании Рада планирует в частности, принять системный законопроект №3718 об основах молодежной политики, который, по его словам, даст молодежи инструменты для участия в политической жизни страны, а также финансирование их проектов.

“Несколько важных законопроектов для аграриев: №5104 вводит страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, а № 5202 касается мелиорации земель. Большой блок инициатив связан с работой правоохранительных органов и судебной системы”, – сказал нардеп.

В партии “Слуга народа” 22 апреля также сообщали, что планируют созвать внеочередное заседание Рады для рассмотрения назначения вице-президента “Энергоатома” Германа Галущенко министром энергетики.

Контекст:Согласно календарному плану, с 27 по 30 апреля Рада работает в режиме пленарных заседаний.
Парламент был на карантине с 19 марта, очередных пленарных заседаний не проводили. Депутаты работали в комитетах, а 30 марта провели три внеочередных заседания.
12 апреля нардепы вернулись к работе в обычном режиме. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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