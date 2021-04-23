 

Эксперт Мартынов о поездке Зеленского в Россию: Он сам себя боится

23.04.2021, 14:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На днях Владимир Зеленский записал видеообращение. Президент Украины предложил российскому лидеру “встретиться в любой точке Донбасса”. Отвечая на это, Владимир Путин отметил, что Киев в первую очередь должен разговаривать с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом и с Кремлем.

Алексей Мартынов уверен: Зеленский никуда не поедет, поскольку не является самостоятельным политиком. “Он сам себя боится, куда он поедет”, – сказал директор Института новейших государств. По его словам, Зеленский просто отыгрывает свою роль, причем плохо.

Эксперт также отметил, что Владимир Александрович ничего не решает, а Путин, предложив украинскому коллеге встретиться в Москве, просто проявил вежливость. Мартынов считает: если у Зеленского есть вопросы по Донбассу, он должен беседовать с Донбассом.

Стоит отметить, что ранее депутат Верховной рады от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Ренат Кузьмин заявил о необходимости встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Если лидер Незалежной не проведет переговоры с президентом России, то первый рискует потерять свою должность, уверен экс-заместитель секретаря СНБО Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / Ирина Шейк и ее дочь Лея сходили на ланч после встречи с Брэдли Купером

13.10 / Мнение: Просто бизнес

18.10 / Разделить мусор и сохранить планету не сложно: можно сделать “14 авто из 20 тонн металлолома”

05.10 / Оборотни существуют?

25.11 / Мнение: О приближении банковского кризиса

11.12 / Отец Жанны Фриске: «Сергей Соседов слишком много на себя берет!»

28.12 / Соседов раскритиковал участницу шоу «Суперстар. Возвращение» за «муторное» исполнение новогоднего хита

17.02 / Мнение: Крылатый тризуб

05.02 / Юморист Святослав Ещенко рассказал историю знакомства со своей женой

19.11 / Ученые назвали продукт, снижающий риск развития рака толстой кишки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика