Эксперт Мартынов о поездке Зеленского в Россию: Он сам себя боится

На днях Владимир Зеленский записал видеообращение. Президент Украины предложил российскому лидеру “встретиться в любой точке Донбасса”. Отвечая на это, Владимир Путин отметил, что Киев в первую очередь должен разговаривать с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом и с Кремлем.

Алексей Мартынов уверен: Зеленский никуда не поедет, поскольку не является самостоятельным политиком. “Он сам себя боится, куда он поедет”, – сказал директор Института новейших государств. По его словам, Зеленский просто отыгрывает свою роль, причем плохо.

Эксперт также отметил, что Владимир Александрович ничего не решает, а Путин, предложив украинскому коллеге встретиться в Москве, просто проявил вежливость. Мартынов считает: если у Зеленского есть вопросы по Донбассу, он должен беседовать с Донбассом.

Стоит отметить, что ранее депутат Верховной рады от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Ренат Кузьмин заявил о необходимости встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Если лидер Незалежной не проведет переговоры с президентом России, то первый рискует потерять свою должность, уверен экс-заместитель секретаря СНБО Украины.