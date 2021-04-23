Карбалевич заявил о “домашней заготовке” в переговорах Путина и Лукашенко

Пока за беседой наблюдали журналисты, Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили о развитии двусторонних отношений. Раньше представители СМИ не имели права задавать вопросы главам государств во время переговоров, но в этот раз традиция была нарушена.

Российский журналист задал президентам вопрос, касающийся отношений с Украиной. Путин и Лукашенко стали на него отвечать. Валерий Карбалевич считает, что это было “изысканной домашней заготовкой”. Мол, этот вопрос был подготовлен заранее и пресс-служба Кремля знала об этом.

Такой ход был сделан для того, чтобы Лукашенко публично проявил солидарность с российским коллегой в вопросе по Донбассу, предполагает политолог. Напомним, президент Белоруссии поддержал Путина, который предложил Владимиру Зеленскому встретиться с руководителями Донецкой и Луганской народных республик.

“Зеленскому пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего”, – заявил тогда Александр Григорьевич.

По словам Карбалевича, Батька не только сжег все мосты между Белоруссией и США, но и разрушил нейтралитет в отношении российско-украинского конфликта. Эксперт назвал это платой за поддержку Александра Лукашенко со стороны России.