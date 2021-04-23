 

Водонаева после микроинсульта сбежала в тапочках из больницы

23.04.2021, 14:30, Разное
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Ведущая и модель Алена Водонаева после микроинсульта сбежала из больницы в комнатных тапочках. Она пояснила о проблемах, которые возникли в процессе лечения.
Алене Водонаевой поставили капельницу, но через несколько секунд она стала задыхаться. Знаменитость почувствовала сухость в горле и начала хватить воздух ртом. У знаменитости развилась индивидуальная реакция на вводимый препарат. Врачи убрали капельницу, но после инцидента никто из докторов не подошел к пациентке. Водонаева не исключает, что медперсонал обиделся на нее за то, что она сделала замечание медсестре по поводу отсутствия одноразовых перчаток.

После просмотра «Историй» знаменитости в социальной сети Instagram в палату пришел технический работник, чтобы починить держатель для туалетной бумаги. Медсестра зашла к Водонаевой, чтобы заменить рваное одеяло. Бизнес-вумен считает себя прямолинейным человеком, который очень строг в работе. Она привыкла соблюдать все правила и требует, чтобы это делали другие.

Знаменитость возмутил тот факт, что врачи не объяснили, что с ней произошло. Водонаева попросила дежурного на этаже оформить ей выписку. Пациентке после микроинсульта выдали на руки документы без дальнейших медицинских назначений. Из больницы экс-звезда «Дома-2» ушла в комнатных тапочках.

В то же время Алена Водонаева благодарна врачу скорой за оказание первой помощи. Сейчас она находится дома и отдыхает.



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