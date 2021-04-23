 

Певица Алла Пугачева снова стала набирать вес

23.04.2021, 14:30, Разное
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Поклонники заметили, что певица Алла Пугачева начала снова набирать вес. Изменения во внешности Примадонны стали заметны на ее одной из последних фотографий, которая появилась в Сети.
До 50 лет Алла Пугачева не стеснялась лишних килограммов. Она выходила на сцену в просторных балахонах, редко надевала брюки. С возрастом Примадонна похудела и обрела стройную фигуру. Она начала надевать короткие платья, показывая ноги.

Алла Пугачева недавно посетила один из столичных ресторанов. Увидев Примадонну, поклонник попросил сделать совместное фото. Знаменитость не отказала мужчине, который впоследствии опубликовал снимок в социальных сетях.

Увидев фотографию, фанаты начали говорить о том, что Алла Борисовна начала снова набирать вес. Некоторые абсолютно не удивились этому факту. В период пандемии Пугачева редко покидала пределы своего дома. Отсутствие двигательной активности и поспособствовало набору лишних килограммов.

В целом поклонники считают, что Алла Пугачева прекрасно выглядит. Они отметили доброту ее сердца, поскольку та смотрела в камеру искренне.



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