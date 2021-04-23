 

В Китае объявили о планах создать собственную космическую станцию

23.04.2021, 14:26, Новости дня
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В китайском космическом ведомстве рассказали о планах создания своих космических станции и телескопа. Одной МКС на орбите уже недостаточно.

По имеющейся информации, первый модуль уже готов к запуску. Станцию на орбите Земли китайцы начнут собирать в текущем месяце. Проект рассчитан на несколько лет. Что получится в результате – увидим.

Также специалисты КНР до 2024 года хотят отправить в космическое путешествие собственный телескоп, который поможет развитию астрономической науки. Известно, что диаметр объектива на нем составит 2 метра. Это примерно столько же, сколько у легендарного «Хаббла», уточняют специалисты. В целом, ведомство КНР пытается избавиться от зависимости от зарубежных технологий.



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