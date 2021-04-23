Подсчитано количество звезд, состоящих из антиматерии

Французский астрофизики сообщают, что им удалось установить примерное количество звезд, состоящих из антиматерии, в галактике Млечный Путь.

Ученые напоминают, что наш мир образовался после так называемого Большого взрыва, когда моментально образовалась и материя, и антиматерия. Известно также, что в самом начале материи было всего на одну миллиардную долю больше. Однако этого хватило, чтобы в процессе длительной эволюции вещество победило-таки антивещество.

Однако процесс аннигиляции все еще продолжается, так как антиматерии в космосе осталось много. Зная динамику поглощения, ученые установили примерное его количество, сообщают источники. Это касается как Вселенной, так и галактики Млечный Путь.