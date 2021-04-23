Мнение: «Второе Открытое Письмо Российским Секретным Физикам Ядерщикам»

Здравствуйте

В этом тексте:

– Про изречение Владимира Владимировича Путина про “властелина мира”;

– Про то почему правду о войне, которая сейчас идет, Вы не услышите от Дикторов Центрального Телевидения или из официальных заявлений Министерства Иностранных Дел;

– Про то что по сути и Первое и Второе Открытые Письма не столько Российским Секретным Физикам Ядерщикам, сколько тем людям, кто не боится узнать на какой пороховой бочке сейчас располагается человечество;

– Про описание системы из двух или трех пересекающихся коллайдеров, как основы 5D и 6D оружия

– Про планы развития коллайдеров в Церне, Брукхейвене и Китае

– Про Два Новосибирских коллайдера, которые могут уже сейчас быть основой для Российского 5D оружия (оружия против Американской Золотой Сети из Брукхейвен – средства для захвата Мирового Господства)

– Про трактовку слов «Пришло время погубить тех, кто губит землю!» из Откровения Иоанна (АПОКАЛИПСИСА) и самого слова АПОКАЛИПСИС

************ Текст ************

Изначально данный текст был опубликован 23 сентября 2020 года в Теме: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» на Форуме https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=231

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В тексте, опубликованном 06 сентября 2020 года https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=228 не зря есть часть, которая называется «Открытым Письмом Российским Секретным Физикам Ядерщикам» (поскольку в нем описываются основные принципы и варианты 4D оружия на базе Дубнинского и Новосибирских коллайдеров против Американского Брукхейвенского коллайдера).

Тогда этот текст – Второе Открытое Письмо Российским Секретным Физикам Ядерщикам (поскольку в нем содержится описание 5D и 6D оружия).

При этом именно при написании этого текста, ко мне пришло осознание того, что все что написано в этих постах это не какие-то открытия в науке или новшества в военной промышленности, это всего лишь понимание того, что уже существует. Но только об этом мало кто знает. И совсем об этом не говорят.

Почему же эта информация держится правительствами стран в строжайшем секрете.

Представьте, если обнародуется существующее 4D оружие на базе коллайдеров.

Представьте если обнародуется, что с помощью этого 4D оружия можно запрограммировать любой мыслящий организм на нужную программу поведения (по сути пожизненный гипноз) и от этого не спасут никакие бункеры, шапочки из алюминиевой фольги и прочие 3D средства.

Представьте, что это значит, что в любой момент времени Президент США может стать марионеткой России, а Президент России может стать марионеткой США. (Судя по поведению и некоторым весьма нестандартным действиям Трампа может это уже и происходит).

Кстати, наверное, заметили, что Владимир Владимирович Путин:

– стал редко появляться на публике;

– к сожалению намного чаще стал появляться на телеэкранах с грустным лицом (понимание реалий 4D войны не прибавляет радости);

– еще в 2019 году сказал: «Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны – тот станет властелином мира»

https://www.gazeta.ru/tech/2019/05/30/12384673/ii.shtml

(Путин всегда говорит фразы наполненные крайне четким смыслом и если уж его устами на полном серьезе сказано про «властелина мира», некое фантастическое понятие, то значит это понятие уже относится к сегодняшним реалиям жизни)

Вот теперь представьте, что Вам обо всем этом рассказал не мамонтенок на Форуме Клуба Умных Игр Гамблер, а диктор Центрального Телевидения или Вы это услышали из официального заявления Министерства Иностранных Дел.

И услышали не только Вы, а все население той или иной страны.

Наверное, начнется паника, которая совсем не нужна при такой и так непростой ситуации, когда в параллельном пространстве идет незримая война. Незримая – потому что происходит не в нашем Мире, а в параллельном слое, который расположен всего лишь на расстоянии ОДНОГО АТОМА от любого из нас, но в том измерении, которое мы не воспринимаем.

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Зачем я об этом пишу? Наверное, пора уже немного открывать глаза на происходящее. Но не официальными сообщениями, моментально приводящими к панике. А постепенно.

Самое главное, что на обуздание 3D оружия, можно придумать 4D оружие.

На обуздание 4D оружия, можно придумать 5D оружие.

На обуздание 5D оружия, можно придумать 6D оружие.

На обуздание 6D оружия, можно придумать еще что-нибудь.

Но каждое из этих дополнительных DDD уродует наш Мир все в большей и большей мере.

И это все держится в секрете. И так как весь этот апгрейд происходит на фоне гонки вооружений, то на побочные эффекты (глобальное потепление, таяние ледников, изменения в магнитном поле Земли, новые вирусы, снижение иммунитета, жертвы среди населения и своей и других стран и прочее) не обращается внимание, лишь бы не отстать от других участников гонки.

Поэтому по сути эти два Открытых Письма не столько Российским Секретным Физикам Ядерщикам, сколько тем людям, кто не боится узнать на какой пороховой бочке сейчас располагается человечество, а значит любой из нас.

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Если в Первом Письме описывались 4D варианты оружия на Базе Дубнинского и Новосибирских коллайдеров против Американской 4D Золотой сети, опоясывающий нашу Планету в дополнительном измерении. То в этом Втором Письме разговор о 5D и 6D модификации коллайдеров.

Когда-то, в середине 20-ого века, такое простенькое предложение: «направить встречные потоки частиц, летящих со скоростью света, друг на друга» стало основой создания первого коллайдера и основным принципом работы всех коллайдеров до настоящего времени.

«Рольф Видероэ получил в 1943 году немецкий патент на идею встречных пучков, опубликованный лишь в 1953 году» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80

!!!!!!!! Внимание !!!!!!!!

Не более сложное предложение: «Взять два или три коллайдера; разместить их контуры в перпендикулярных направлениях xy или xyz, сфокусировав точки пересечения встречных потоков каждого из них в одну единую точку»

Такое предложение, как ни странно, еще никем не сделано в официальной науке.

Да и в неофициальной военной секретной науке пока еще не воплотилось, иначе бы были не только круговые коллайдеры, а сферические. В крайнем случае в форме плоского пересечения двух колец (фигура типа свадебных колец) или пересечения прямой и кольца (фигура в виде значка диаметра или пустого множества). Такие фигуры были бы очень заметны на местности. А про такие постройки ни в какой стране ничего неизвестно. Хотя … Но об этом в конце данного текста.

Объясню эффект:

Если при обычном соударении встречных потоков Одного коллайдера возникает локальная удвоенная скорость света, которая порождает в месте встречи потоков переход в одно дополнительное 4-ое (относительно наших 3D) измерение.

То в случае совмещения точек встречного соударения Двух перпендикулярных коллайдеров в одну точку, можно ожидать выхода в два дополнительных 4-ое и 5-ое (относительно наших 3D) измерения.

А в случае совмещения точек встречного соударения Трех перпендикулярных коллайдеров в одну точку, можно ожидать выхода в три дополнительных 4-ое и 5-ое и 6-ое (относительно наших 3D) измерения.

Для тех кто немного разбирается в физике: за основу рассуждений взят принцип того, что скорости и импульсы только до скоростей света суммарно складываются векторно. Скорость света – это и есть максимально возможный вектор в 3D пространстве. При превышении скорости света сложение сверхсветовых составляющих идет скалярно в новых измерениях. При этом не больше одной скорости света в каждом новом измерении.

В тексте, опубликованном 06 сентября 2020 года https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=228 , в «Открытом Письме Российским Секретным Физикам Ядерщикам» написано о том, что существующие коллайдеры сейчас уже с помощью одного дополнительного измерения творят с нашей Планетой то, что мало не покажется:

– глобальное потепление, таяние ледников и изменение климата;

– возникновение магнитных аномалий и смещение магнитных полюсов;

– озоновые дыры и утоньшение атмосферы;

– создание условий для аномальных химических реакций, в случае живой Материи приводящие к мутациям и к неизвестным болезням;

– и прочее

Это только бесконтрольные факторы воздействия. Можно добавить факторы, над которыми сейчас пытаются получить контроль американские военные:

– создание Фабрик Мутаций и Вирусов в дополнительных измерениях;

– создание Прицелов на Пучки Деструкции от коллайдеров;

– создание Золотой Клетки в параллельном пространстве, способной в любой 3D точке Земного Шарика, обходя любые защиты:

а) контролировать все электронные приборы;

б) осуществлять воздействие на нервную (в том числе высшую нервную) деятельность любого живого существа

в) осуществлять взрывы, воспламенения и прочие аварии;

г) осуществлять инициацию природных катаклизмов (взрывов вулканов и разломов земной коры)

Оценили суммарный эффект от использования только одного дополнительного измерения? Тогда можете представить, что можно будет сделать с нашей Планетой с помощью двух или даже трех дополнительных измерений.

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А может такое пересечение коллайдеров уже существует и используется?

Как минимум исходя из планов по апгрейду коллайдеров его планируют сделать. И в нескольких местах. По срокам конец 20х годов – 30е годы этого века.

1) На этом рисунке представлен проект развития коллайдера в Церне:

https://susanin.news/upload/iblock/305/3057763827c8e44f7a8864c1644b0859.jpg

Добавка 100 км кольца к 27 км существующему кольцу. И четко видно, что эти два кольца пересекаются в перпендикулярных направлениях.

2) На этом рисунке представлен проект нового коллайдера в Китае, который по всем характеристикам опережает все существующие коллайдеры мира:

https://d2fzjegv0xpec1.cloudfront.net/thumbnail/92096113-7421-4f06-b70d-c2ac1eddca25.png

И здесь два пересекающихся кольца.

3) На этом рисунке план апгрейда коллайдера в Брукхейвен:

https://www.researchgate.net/figure/Possible-layout-of-eRHIC-with-20-GeV-energy-recovery-linac-colliding-with-RHIC-beam-at-12_fig1_290303895

К официально существующим сейчас двум детекторам STAR и PHENIX добавляются еще 3 детектора, где к MeRHIC детектору прикреплен кольцевой фрагмент (Polarized e-gun = Пушка поляризованных электронов). Опять имеем пересечение 2 колец. При этом поток этих электронов идет вдоль всего основного кольца коллайдера. Это еще одно кольцо, которое также можно пустить перпендикулярно к основному соударяемому направлению. При этом это Северо-Восточный Детектор, который направлен именно в сторону Европы и России.

Если предположить, что среди пересекающихся коллайдеров один может быть совсем маломощным, миниатюрным, то коллайдер размером в 1-10 метров можно спрятать в любом из зданий существующих коллайдеров. Идеальный претендент опять Брукхейвен. Из шести пересечений потоков официально задействованы под детекторы только два. А четыре остальных пересечения имеют над собой здания такие же как и над детекторами. Именно поэтому Брукхейвенский коллайдер, как единственный коллайдер в мире, который имеет пересечения потоков без детекторов, очень подходит под то, что в этих неиспользуемых официальной наукой четырех точках пересечения уже сейчас стоят секретные военные 5D, 6D системы из пересечения коллайдеров.

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Есть ли у России ответ на эти 5D разработки оружия в других странах?

Наверное, да.

На этом рисунке два коллайдера в Новосибирске (не проектные, не маломощные скрытные, а РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИЕ КОЛЛАЙДЕРЫ) – маленькое коричневое и желтое кольцо. Плюс проектируемый коллайдер – большое коричневое кольцо.

https://static.ngs.ru/news/54/preview/d5f5377e133a981b5c5389c412b5cf9b73e627b6_1200.jpg

На рисунке кольца расположены очень близко друг к другу, но не пересекаются.

Но в случае желания в кратчайшие сроки создать систему из пересечения двух коллайдеров, Новосибирские коллайдеры уникальны тем, что только они во все мире существуют в реалиях, а не в проектах.

Поэтому самое технически быстрое решение по созданию системы из двух коллайдеров (а значит полноценного 5D оружия) может быть именно в РОССИИ. К тому же рисунок с планами коллайдеров достаточно древний, кто знает может уже произошел апгрейд этих коллайдеров и они уже объединены в единую систему.

Россия по моему глубокому убеждению является основным Гарантом Мира на нашей Планете.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Лирическое отступление с элементами НЕНОРМАТИВНОЙ и АССОЦИАТИВНОЙ ЛОГИКИ:

Из Откровения Иоанна 11:18 https://bible.by/verse/66/11/18/

«Пришло время погубить тех, кто губит землю!»

Точная цитата:

«И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю»

Откровения Иоанна название последней книги Нового Завета в Библии. Часто также упоминаются как «АПОКАЛИПСИС»

В этом слове ударения по разному все расставляют:

– А ПОКА ЛИ ПСИС (Ударение на 2ое А) – именно такое ударение в Откровениях Иоанна

или

– А ПО КАЛИ ПСИС (Ударение на 1ое И)

ПОКАЛИ (из аПОКАЛИпсис) в этих двух вариантах можно трактовать так:

Изначально ПОКАЛИ = от слов покалить, накалить, нагреть

Сейчас как раз тот момент когда Мир начинает разогреваться, накаляться от противоречий

А дальше как в «Казнить Нельзя Помиловать», только вместо запятых пробелы между словами

либо:

ПО КАЛИ (ПО сценарию КАЛИ, Богини Смерти)

либо:

ПОКА ЛИ (ПОКА ЛИ, ЛИ – частица показывающая возможные разные варианты («ли», «либо-либо») = ПОКА ЕСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ)

А ПСИС (из АпокалиПСИС) можно трактовать как Атомная Полная СИСтема или Атомная ПСИхологическая Система. Те самые системы которые сейчас накаляются. Атомная система – от коллайдеров. Психологическая система – от все явственнее проявляющихся противоречий между людьми, государствами, и прочими противоречиями внутри человечества.

Так, что Новосибирская система из двух коллайдеров:

либо может стать Орудием Возмездия (ПО КАЛИ);

либо может стать Орудием Сдерживания (ПОКА ЛИ).

«Рассвирепевшие язычники» из Откровения Иоанна, возможно, это как раз Новосибирские коллайдеры (Ведь Сибирь во многом считается истоком язычества), которые «погубят тех, кто губит землю». Те самые коллайдеры, которые уже сейчас возможно использовать как 5D оружие против Американской Золотой Сети из Брукхейвен (с помощью которого американцы хотят захватить Мировое Господства, а по сути «губят Землю»).

P.P.S. Первое Открытое Письмо Российским Секретным Физикам Ядерщикам можно прочитать в Статье «Про коллайдер в Дубне как единственное оружие России против Америки в войне за контроль сознания»: https://dostalo.livejournal.com/1422229.html

P.P.P.S. В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США (проще начать ознакомление с поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=262 , в постскриптуме к которому начинается древо ссылок)

P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2020 год

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