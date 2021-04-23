 

Латвия и Литва сообщили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

23.04.2021, 14:04, Новости дня
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Главы МИД Латвии и Литвы объявили о высылке одного и двоих российских дипломатов соответственно в знак солидарности с Чехией.

«В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», – сообщил глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс, передает ТАСС.

В то же время глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что балтийская республика в знак солидарности с Чехией решила высылать из страны двоих российских дипломатов.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.

21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ в Праге.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.



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