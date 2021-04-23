 

Генпрокурор предупредил о повысившейся активности педофилов в России

23.04.2021, 14:04, Новости дня
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Общее число преступлений против детей в РФ снижается каждый год, но в числе таких преступлений растет доля сексуального насилия, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

«Особую тревогу вызывают посягательства в отношении несовершеннолетних. Казалось бы, их число ежегодно снижается (в 2020 году на 12%), но, во-первых, темпы спада отстают от общей динамики сокращения преступности, а во-вторых, далеко не в лучшую сторону меняется структура регистрируемых преступлений против детей», – цитирует Краснова РИА «Новости».

Он добавил, что раньше дети чаще становились жертвами корыстных преступлений, таких, как кража, разбой, грабеж, мошенничество. «Теперь стало больше преступлений против их половой неприкосновенности», – сообщил глава ведомства.

За последние 10 лет от педофилов пострадали 11,2 тыс. детей, и это только учтенные данные, указал Краснов.

«Этот пугающий рост конечно можно пытаться объяснить повышенным вниманием общества и правоохранительных органов к проблеме сексуального насилия над детьми и подростками, но здесь и сегодня более уместно говорить о просчетах системы профилактики и мерах по ее наладке», – отметил он.

Также за последние два года выросло число доведений детей до самоубийств на 18,4% (с 223 до 264), количество случаев суицидального воздействия за этот период выросло на 20,6% (с 233 до 281), на 88,9% выросли склонения к совершению самоубийства или его содействию (с 9 до 17).

Случаи суицида несовершеннолетних или попытки суицида зафиксировали во всех регионах, кроме Чукотского АО, передает слова Краснова ТАСС.

Главными причинами остаются детские психологические травмы, конфликты в семье, психические расстройства, неразделенная любовь, проблемы с учебой и «группы смерти» в Сети.



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