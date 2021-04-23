 

“Чудо-женщина” Галь Гадот рассекретила пол будущего ребенка

23.04.2021, 13:54, Разное
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Звезда фильмов “Форсаж”, “Бэтмен против Супермена” и “Чудо-женщина” Галь Гадот раскрыла пол своего будущего, уже третьего по счету ребенка: они с супругом снова ждут девочку! Об этом актриса объявила в минувший четверг в эфире шоу Live with Kelly and Ryan:

Это девочка номер три. Да, мы решили придерживаться того, что нам знакомо,

– с юмором отнеслась Галь к скорому появлению еще одной дочери.

Галь Гадот

Напомним, о своей третьей беременности актриса объявила в начале марта самым популярным современным способом – через Instagram, опубликовав свое фото с мужем Яроном Версано и дочерьми. Сейчас у пары подрастают 9-летняя Алма и 3-летняя Майя.

Попробуем снова, – кратко подписала снимок Галь.

Галь Гадот и бизнесмен Ярон Версано познакомились в 2006 году, а спустя два года сыграли свадьбу в Израиле – в отеле David Intercontinental, расположенном в Тель-Авиве. В 2011-м у пары родился первенец – дочь Алма, а в марте 2017-го – вторая дочь, Майя. 

Это глупо, но я чувствую себя настоящей чудо-женщиной после родов. Когда ты рожаешь на свет ребенка, ты ощущаешь себя Богом. Думаешь “Боже мой, я сделала это!” Лучшее, что может случиться в жизни, – стать матерью и дарить жизнь, – признавалась Галь в интервью news.com.au в 2017 году.

Как можно убедиться на примере актрисы, счастливая семейная жизнь не мешает успешной карьере. В фильмографии Гадот достаточное количество успешных картин, в числе которых несколько частей “Форсажа”, “Рыцари дня”, “Бэтмен против Супермена: На заре справедливости”, “Чудо-женщина”, “Лига справедливости” и другие. 



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