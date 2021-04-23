Какая криптовалюта будет расти? На «бычьем» рынке ответ очевиден

23.04.2021, 13:55, Детали

Теги: Бизнес, Интернет, Технологии

Чтобы торговать на криптовалютном рынке, нужны терпение и вера. Этот постулат себя оправдывает. Трейдеры, не сдавшиеся в 2018 году, когда, дойдя до самой высокой цены в истории биткоина в 20 тысяч, весь рынок рухнул, в конце 2020 года увидели на графике 40 000, а в начале 2021 – 60 тысяч. Те, кто не скинул лихорадочно биток по 20 тысяч, получили тройную прибыль.

Инвесторы в криптовалюту и трейдеры постоянно задают себе вопросы: какая криптовалюта будет расти, куда выгодней вложиться, чем прибыльней торговать?

Такой тяжелый Bitcoin

Все знают, что биткоин не удобен при переводах. Нужно платить большую комиссию. Майнить его тоже становится менее выгодно, вознаграждение за найденный блок каждые четыре года уменьшается. Но все продолжают его держать и майнить. Потому что верят, что дойдет биток до астрономической суммы за единицу. И вера эта оправдывается. Те, кто наблюдал такой легкий подъем с 40 тысяч до 60, поверили, что и 100 тысяч – не предел. Торгуется биток на всех криптобиржах, лицензированная биржа криптовалют whitebit.com – не исключение.

Такой предсказуемый Litecoin

«Цифровое серебро» по мнению аналитиков, четко отрабатывает паттерны технического анализа. Согласно ему, он будет постепенно, но неуклонно расти. Преодолев цену в 250 долларов за единицу, он собирается преодолеть $350 и более, следуя за поводырем – биткоином.

Такой полезный Ethereum

Смарт-контракты, которые заключаются на блокчейне Эфира, делают его востребованным бизнесменами всего мира. Переводить на другие биржи и выводить в фиат Ethereum выгодно из-за малой комиссии. Чем и пользуются трейдеры. Невзирая на такие проколы, как недавний слабый хардфорк Berlin, Эфир имеет потенциал роста. С начала года он улетел с $ 738 до 2500. До конца года возможна цена 4000 долларов.

Такой долгожданный Ripple

Держатели Риппл, которые пережили распродажу разработчиками этой крипты своих активов, судебные тяжбы и всеобщие насмешки, получили моральную и материальную сатисфакцию. После судебных разбирательств, инициированных SEC и окончившихся победой Брэда Гарлингхауса и Криса Ларсена, Риппл с 0.45 центов, вырос выше доллара за единицу. И будет расти до $2.

Тем же, кто заинтересовался криптовалютами недавно, можно посоветовать – вкладывать средства в первую десятку крипты. Она проверена годами, имеет солидную репутацию. И будет расти, потому что мы все наблюдаем в этом году «бычий» рынок. Оставаться вне его нынче – не лучшая идея.