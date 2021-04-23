Белорусский пропагандист Азаренок заявил, что “обезумевшая сверхдержава-гангстер” хотела убить “великого человека” Лукашенко

“Вчера мы узнали, что нашего лидера и его семью планировали убить. Слетевшая со всех колков, обезумевшая сверхдержава-гангстер хотела устранить того, кто ей не нравится”, – заявил он.

Азаренок вспомнил о смертях лидера Кубы Фиделя Кастро и президента Венесуэлы Уго Чавеса, заявляя о причастности к ним Штатов.

“Но здесь они обломали зубы, и так будет всегда. Почему? Посмотрите на это фото. Это великий человек. Это отец своего народа. Он всю жизнь посвятил стране. Его охраняет не только Служба безопасности. Его защищают все небесные покровители. Наши великие предки стоят за него. Сама белорусская земля пожрет тех, кто посмеет на него покуситься”, – отметил телеведущий.

Российский публицист Александр Невзоров опубликовал фрагмент передачи с Азаренком в своем Telegram.

Контекст:Григорий Азаренок родился в 1994 году, работает корреспондентом на телеканале СТВ и ведет там свою авторскую программу “Азаренок. Тайные пружины политики 2.0”. Белорусское издание “Наша Ніва” сообщило что Григорий Азаренок – это сын Юрия Азаренка, “одного из самых одиозных пропагандистов Беларуси 1990-х”. Издание отметило, что он прославился в 1995 году, когда накануне референдума снял документальный фильм “Ненависть: дети лжи”, в котором сравнил коллаборантов времен Второй мировой войны и современных белорусских националистов.

В последние годы Григорий Азаренок снимал пропагандистские сюжеты о белорусской оппозиции, в частности сравнивал ее с нацистами, а также утверждал, что коронавирус был разработан Западом как оружие для войны с противником.

В середине марта Азаренок раскритиковал бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, первого он назвал “шоколадным олигархом”, а второго – “кривляющимся клоуном” и “шутом”, и озвучил пропагандистские месседжи относительно ситуации в Украине.

О покушении на Лукашенко, о котором говорит пропагандист, 17 апреля сообщила ФСБ РФ. В ведомстве заявили о задержании в России двух граждан Беларуси – политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, которые якобы готовили военный переворот в Беларуси “по отработанному сценарию “цветных революций” с привлечением местных и украинских националистов”, а также физическое устранение Лукашенко. Российская спецслужба заявила, что Зенкович прибыл в Москву после “консультаций с посольством США” в Польше.

В тот же день Лукашенко объявил о подготовке покушения на себя и сыновей якобы с привлечением ФБР и ЦРУ. Он назвал Зенковича “агентом” американских спецслужб.

Также 17 апреля в эфире белорусского государственного канала ОНТ вышел сюжет, в котором показали фрагменты онлайн-конференции, среди участников которой кроме Зенковича и Федуты был лидер оппозиционной партии “Белорусский народный фронт” Григорий Костусев (тоже задержан) и еще несколько человек. “Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – занять, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять ряд символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли привлечь внешние войска”, – говорит на этих кадрах Зенкович.

Госдеп США 18 апреля заявил, что американские власти знакомы с информацией о предполагаемом заговоре против Лукашенко и видели его заявление о подготовке покушения, но “любое предположение” о причастности к этому американских властей “абсолютно ложное”.

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