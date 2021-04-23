День книги. Лидер Onuka Жижченко назвала семь романов, которые советует прочитать каждому

В этот список вошли:

Роман немецкого писателя Франца Кафки “Замок”.

Роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка “Триумфальная арка”.

Романы “У войны не женское лицо”, “Чернобыльская молитва” и “Время секонд хэнд” советской и белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

Роман-антиутопия “1984” британского писателя Джорджа Оруэлла.

Нучно-фантастический роман-антиутопия “451 градус по Фаренгейту” американского писателя Рэя Брэдбери.

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Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Контекст:Всемирный день книги и авторского права ежегодно отмечается 23 апреля, начиная с 1996 года.

Он был провозглашён на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года с целью просвещения.

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