 

День книги. Лидер Onuka Жижченко назвала семь романов, которые советует прочитать каждому

23.04.2021, 13:46, Новости дня
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В этот список вошли:

Роман немецкого писателя Франца Кафки “Замок”.
Роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка “Триумфальная арка”.
Романы “У войны не женское лицо”, “Чернобыльская молитва” и “Время секонд хэнд” советской и белорусской писательницы Светланы Алексиевич.
Роман-антиутопия “1984” британского писателя Джорджа Оруэлла. 
Нучно-фантастический роман-антиутопия “451 градус по Фаренгейту” американского писателя Рэя Брэдбери.

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Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Контекст:Всемирный день книги и авторского права ежегодно отмечается 23 апреля, начиная с 1996 года. 
Он был провозглашён на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года с целью просвещения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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