США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35

Чиновник отметил, что США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

По этому соглашению Турция должна была купить 100 самолетов F-35. Она участвовала в производстве более 1000 компонентов для этих истребителей.

Контекст:Кризис в отношениях Турции и США начался в середине июля 2019 года после желания Анкары закупить у России системы ПВО С-400. В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

12 июля на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Белом доме после этого заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.

О поставках второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 Турция и Россия принципиально договорились в июне этого года.

США ввели санкции против Турции за закупку С-400 по закону “О противодействии противникам Америки посредством санкций” CAATSA. Они предполагают заморозку активов и визовые ограничения для главы управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще трех граждан республики – Фарука Йигита, Мустафы Альпера Дениза и Серхата Генчоглу. Йигит является вице-президентом этого управления, а двое других возглавляют профильные отделы по противовоздушной обороне.

Президент Турции реджеп Эрдоган назвал эти санкции “атакой на суверенитет Турции”.

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