 

Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышен в Киеве и 16 областях – Минздрав

23.04.2021, 13:46, Новости дня
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Уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения превышен в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

В “красной” зоне эпидемической опасности, согласно индикаторным показателями Минздрава, находятся 12 регионов: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Инфографика: moz.gov.ua

Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская и Черновицкая области – в “желтой” зоне, остальные регионы – в “оранжевой”.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 млн случаев коронавируса, умерло 41,7 тыс. человек, выздоровело – 1,55 млн.
Правительство Украины 21 апреля продлило карантин до 30 июня.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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