На Пасху украинские дроны будут сбрасывать конфеты Roshen на жителей Донецка

Министерство обороны Украины и командование ДНР и ЛНР объявили о перемирии на Донбассе во время православной Пасхи, чтобы враждующие стороны имели возможность провести религиозный праздник в кругу семьи.

На 3 дня, с субботы по понедельник, украинские военные и вооруженные отряды непризнанных республик прекратят любые виды обстрела и, даже, попытаются пригласить несколько представителей вражеских сил к себе за праздничный стол.

Более того, Украина также не забудет поздравить и детей Донбасса. В Воскресение Христово над Донецком и Макеевкой будут пролетать несколько беспилотных летающих аппаратов, которые с воздуха сбросят на жителей прядка 1800 кг конфет Roshen.

– В дроны будут загружены «Бджілки», «Корівки», «Шоколапки» и многие другие вкусности. Операторы БПЛА сообщили, что для лучшей наводки конфетами, нужно выйти на открытую местность, стадион там местный или площадь какая, тогда легче будет получить сладости, — заявили в генштабе ВС Украины.

Донецкие дети с радостью приняли новость о конфетах с неба, рассказали учителя местных школ. В качестве благодарности ученики донецкой школы №5 записали видеообращение к директору Roshen за щедрые подарки.

– Порошенко, привет тебе, от детей Донбасса, — проскандировали дети на видео.

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