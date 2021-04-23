 

На Пасху украинские дроны будут сбрасывать конфеты Roshen на жителей Донецка

23.04.2021, 13:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство обороны Украины и командование ДНР и ЛНР объявили о перемирии на Донбассе во время православной Пасхи, чтобы враждующие стороны имели возможность провести религиозный праздник в кругу семьи.

На 3 дня, с субботы по понедельник, украинские военные и вооруженные отряды непризнанных республик прекратят любые виды обстрела и, даже, попытаются пригласить несколько представителей вражеских сил к себе за праздничный стол.

Более того, Украина также не забудет поздравить и детей Донбасса. В Воскресение Христово над Донецком и Макеевкой будут пролетать несколько беспилотных летающих аппаратов, которые с воздуха сбросят на жителей прядка 1800 кг конфет Roshen.

– В дроны будут загружены «Бджілки», «Корівки», «Шоколапки» и многие другие вкусности. Операторы БПЛА сообщили, что для лучшей наводки конфетами, нужно выйти на открытую местность, стадион там местный или площадь какая, тогда легче будет получить сладости, — заявили в генштабе ВС Украины.

Донецкие дети с радостью приняли новость о конфетах с неба, рассказали учителя местных школ. В качестве благодарности ученики донецкой школы №5 записали видеообращение к директору Roshen за щедрые подарки.

– Порошенко, привет тебе, от детей Донбасса, — проскандировали дети на видео.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Светлана Лобода показала новый костюм по цене подержанного автомобиля

15.03 / Российский школьник остался без зубов из-за взорвавшейся сигареты

30.07 / Коллега Эллен Дедженерес раскрыл новые детали ее поведения: “Нельзя первым заговаривать с ней и смотреть ей в глаза”

29.12 / Военный эксперт рассказал, как Россия сделала менее вероятной Третью мировую войну

04.12 / В поисках пропавших сокровищ царя Дария

02.08 / В Петербурге сын в ходе ссоры до смерти избил пожилую мать

08.01 / Признание Тодоренко заставило поклонников усомниться в ее начитанности

07.07 / Навальный – жидов подогреем цехинами и они за нас подпишутся

26.08 / Месси разрывает контракт с “Барселоной”

18.09 / Курение в три раза увеличивает риск кровоизлияния в мозг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика