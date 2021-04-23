Сервис “Социальный мониторинг” стал бронзовым призером премии Эдисона

“Социальный мониторинг” занял призовую строчку в подкатегории “Доступность и прозрачность”. В составе жюри конкурса Edison Awards – более трех тысяч руководителей высшего звена и ученых.

Надежность “Социального мониторинга” подтвердили ведущие российские эксперты в сфере информационной безопасности. Приложение высоко оценили специалисты мировых IT-гигантов – Google и Apple. Перед загрузкой в свои магазины компании тщательно тестируют каждое приложение.

Социальный мониторинг используют с апреля 2020 года для борьбы с распространением коронавируса. Горожане с легкими симптомами получают медицинскую помощь дома и информируют город о своем соблюдении режима изоляции. За год в приложении зарегистрировались около 600 тысяч пользователей.

Сервис позволил оперативно отреагировать на угрозу распространения коронавируса и перегрузки системы здравоохранения, сберечь тысячи жизней.

“Высокая оценка международного профессионального сообщества подчеркивает важность и актуальность подобных решений не только для Москвы, но и для других мегаполисов», — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Если у москвича нет технической возможности установить приложение на смартфон, правительство столицы предоставляет гаджет на время лечения. С апреля 2020 года устройства получили свыше 51 тысячи горожан.

“Социальный мониторинг” регулярно совершенствуется с учетом мнений пользователей. Теперь можно узнать, успешно ли прошла идентификация, переделать фотографию, если она не получилась. В феврале 2021 года стала доступна функция “тихий час”, позволяющая на время отключить запросы идентификации.