Новый смартфон серии Nubia Red Magic получит AMOLED дисплей и до 12 Гб ОЗУ

Новый флагман готовит к выпуску бывшая дочерняя компания ZTE бренд Nubia. Red Magic получит большой дисплей и поддержку 5G, а также до 12 Гигабайт ОЗУ.

Смартфоны бренда Nubia пользуются большой популярности, особенно у поклонников игровых мобильных устройств. Новый флагман, который компания, ранее принадлежавшая корпорации ZTE, вскоре выведет на рынок, уже появился в базе данных регионального регулятора. Обозреватели технотематики на основании данных TENAA (Центра сертификации телекоммуникационного оборудования КНР) рассказали в Сети об особенностях грядущей новинки линейки Red Magic. Пока информации о его полном названии нет, в документации аппарат числится под номером NX666J.

В первую очередь, эксперты обращают внимание на крупный 6,67-дюймовый AMOLED- или OLED-экран, разрешение которого составляет 2400 на 1080 точек, что соответствует формату FHD+. Вверху в центре дисплейной панели расположено отверстие под 16-мегапиксельный фронтальный объектив. При этом под дисплей интегрирован также сканер отпечатка пальца. Основная фото-видео-камера в прямоугольном блоке состоит из четырех сенсоров, главный из которых получил разрешение в 64 миллиона пикселей.

Мощность и быстродействие новому Nubia Red Magic обеспечивает восьмиядерная платформа на одном кристалле с тактовой частотой в 2,8 Гигагерц. Ее модель пока неизвестна, однако процессор точно оснащен встроенным модемом для работы в мобильных сетях пятого поколения. Дополняет производительный чипсет высококачественная система охлаждения и вместительный модуль оперативной памяти, объем которого составит, в зависимости от конфигурации, 6, 8 и 12 гигабайт. Для хранения разнообразного контента производитель предусмотрел также три модификации, 128- 256- и 512-гигабайтных флэш-накопителей.

Долговременную работу без необходимости поисков розетки обеспечивает аккумулятор объемом 4,1 тысячи мА•ч. Точные данные о наличии и параметрах быстрой зарядки пока отсутствуют, однако в аппарате точно не будет привычного разъема для подключения наушников на 3,5 миллиметра. Работать Nubia Red Magic будет на одиннадцатом поколении операционной системы Android, его размеры составят 163,04 × 75,34 × 8,20 миллиметра при весе 186,4 грамм. Более подробную информацию о новинке обнародуют ближе к дате официальной презентации смартфона.

Источник: 3dnews.ru