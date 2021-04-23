 

Новый смартфон серии Nubia Red Magic получит AMOLED дисплей и до 12 Гб ОЗУ

23.04.2021, 13:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый флагман готовит к выпуску бывшая дочерняя компания ZTE бренд Nubia. Red Magic получит большой дисплей и поддержку 5G, а также до 12 Гигабайт ОЗУ.
Смартфоны бренда Nubia пользуются большой популярности, особенно у поклонников игровых мобильных устройств. Новый флагман, который компания, ранее принадлежавшая корпорации ZTE, вскоре выведет на рынок, уже появился в базе данных регионального регулятора. Обозреватели технотематики на основании данных TENAA (Центра сертификации телекоммуникационного оборудования КНР) рассказали в Сети об особенностях грядущей новинки линейки Red Magic. Пока информации о его полном названии нет, в документации аппарат числится под номером NX666J.

В первую очередь, эксперты обращают внимание на крупный 6,67-дюймовый AMOLED- или OLED-экран, разрешение которого составляет 2400 на 1080 точек, что соответствует формату FHD+. Вверху в центре дисплейной панели расположено отверстие под 16-мегапиксельный фронтальный объектив. При этом под дисплей интегрирован также сканер отпечатка пальца. Основная фото-видео-камера в прямоугольном блоке состоит из четырех сенсоров, главный из которых получил разрешение в 64 миллиона пикселей.

Мощность и быстродействие новому Nubia Red Magic обеспечивает восьмиядерная платформа на одном кристалле с тактовой частотой в 2,8 Гигагерц. Ее модель пока неизвестна, однако процессор точно оснащен встроенным модемом для работы в мобильных сетях пятого поколения. Дополняет производительный чипсет высококачественная система охлаждения и вместительный модуль оперативной памяти, объем которого составит, в зависимости от конфигурации, 6, 8 и 12 гигабайт. Для хранения разнообразного контента производитель предусмотрел также три модификации, 128- 256- и 512-гигабайтных флэш-накопителей.

Долговременную работу без необходимости поисков розетки обеспечивает аккумулятор объемом 4,1 тысячи мА•ч. Точные данные о наличии и параметрах быстрой зарядки пока отсутствуют, однако в аппарате точно не будет привычного разъема для подключения наушников на 3,5 миллиметра. Работать Nubia Red Magic будет на одиннадцатом поколении операционной системы Android, его размеры составят 163,04 × 75,34 × 8,20 миллиметра при весе 186,4 грамм. Более подробную информацию о новинке обнародуют ближе к дате официальной презентации смартфона.

Источник: 3dnews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Компания Xiaomi официально представила игровой смартфон Black Shark 3s

12.11 / Иммунолог заявил о безопасности бессимптомного коронавируса

02.11 / Мнение: Посредник из Белоруссии

06.09 / Правительство исключило шпицев, мопсов и чихуахуа из семейства собачьих

09.09 / Чай с бутербродом – сигнал о болезни, а не предпочтение в еде

19.01 / На Большой кольцевой линии московского метро откроется станция “Каховская”

09.12 / COVID-19 стал ведущей причиной смертности в США

19.10 / Мнение: О китайской ковидной «разводке», удавшейся на 110 процентов

01.01 / Мнение: Черно-белый мир и “Раскрашенная птица”

18.07 / Устраняющего конкурентов Лукашенко сравнили с бездушной машиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика