Космический зонд New Horizons уже догнал Voyager 1

Как сообщают представители американского агентства NASA, космический зонд New Horizons давно преодолел расстояние в 50 астрономических единиц и сумел снять летящий впереди него Voyager 1. Вскоре New Horizons окажется впереди, утверждают специалисты, он уже пошел на обгон.

Напомним несколько деталей этой истории. New Horizons запустили в 2006 году, а Voyager 1 – на 29 лет раньше. Как вы уже догадались, более новый аппарат летит с намного большей скоростью. Кстати, одна астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца (примерно 150 млн км).

Кроме упомянутых зондов, в элитный «клуб» аппаратов, удалившихся от Земли более чем на 50 астрономических единиц, входят Voyager 2, а также Pioneer 10 и Pioneer 11.