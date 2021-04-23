 

На Луне могут установить уникальный телескоп

23.04.2021, 13:32, Новости дня
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Расположенным на Земле мощным телескопом мешает наблюдать за Вселенной атмосфера. Телескопы, запущенные в космос как отдельные зонды, также имеют свои недостатки. Например, они не могут быть такими же большими, как наземные.

Можно объединить преимущества первых и вторых, построив телескоп прямо на поверхности Луны, говорят ученые. Идея создания такого объекта уже озвучена. Ее выдвинули российские ученые.

Кроме прочего, при строительстве лунного телескопа можно использовать нейтронные технологии, которые позволят улавливать излучение самых удаленных объектов, которое для всех остальных аппаратов остается невидимым. На Луне нет ни атмосферы, ни магнитного поля, которые бы создавали помехи или искажали изображение.



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