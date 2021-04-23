Скандалы: «Селигер» перетекает в Крым

В интересах Росмолодежи застраивают 119 гектаров побережья на мысе Меганом

Застройка красивых мест Крыма уже давно стала трендом. Найти нетронутую человеком локацию на южном берегу полуострова было уже практически невозможно еще при Украине, а при России — освоили свободные остатки и переключились на другие побережья. Мыс Меганом находится в юго-восточной части Крыма, между Судаком и Коктебелем. До недавнего времени его территория была природоохранной зоной, практически не тронутой цивилизацией. Невысокие горы, пляжи и побережье протяженностью 15,5 км.

Древние греки, колонизировавшие Восточный Крым в VI веке до н. э., считали, что на мысе находится вход царство Аида и течет река Стикс, по которой Харон везет души умерших в мир иной. Согласно другой легенде, именно здесь Одиссей сражался с циклопом Полифемом.

Мистика этого места сохранилась и сегодня. Уфологи изучают желтые кольца на мысе, буддисты и йоги считают его местом силы. В окрестностях Меганома есть сооружения для молитвы и медитации: Шиваитский алтарь, Храм Солнца, Капище.

Давно облюбовали это место и дайверы: под водой на Меганоме — рифы, гроты и пещеры. Чистая вода и пляжи притягивают сюда простых любителей дикого отдыха.

Однако сегодня больше сотни гектаров земли огорожено четырехметровым забором, на котором через каждые три метра висят видеокамеры. В середине марта 2021 года на заборе появился баннер со слоганом: «Возвращаем Крыму землю с новыми возможностями». Под эгидой Росмолодежи при поддержке замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко здесь ведется строительство арт-резиденции молодежного форума «Таврида».

«Силиконовая долина» не резиновая

Идею проводить молодежный форум в Крыму в 2014 году предложил Владимиру Путину сопредседатель ОНФ Александр Бречалов, ныне глава Удмуртии.

Первая «Таврида» в 2015 году выглядела скромно: это был обычный палаточный городок — подобие другого, некогда популярного молодежного форума «Селигер». И, как на «Селигере», с участниками говорили о политике, экологии, медиа. Формировали «будущую элиту».

Со временем форум стал разрастаться, занимая новые и более комфортные места — вплоть до целых баз отдыха. А в 2019 году его организаторы окончательно решили обзавестись своей территорией и обосноваться в бухте Капсель на Меганоме.

С главным препятствием — природоохранным статусом земель — разбирались поэтапно.

Весной 2019 года на кадастровой карте Крыма в районе Меганома появилось несколько выделенных участков общей площадью более 30 га. Уже в августе Минэкологии республики направило на согласование в администрацию Судака новый проект природоохранной зоны: ее границы увеличились на северо-востоке и сократились на западе, приблизившись к склонам горы Меганом.

Летом 2020 года директор «Тавриды» Сергей Першин провел презентацию арт-резиденции, которую хотят построить на землях, выведенных из природоохранной зоны. Это будет «Силиконовая долина для молодых творцов» и «трудовые места для местного населения», говорил он.

Игорь Савченко, представитель инициативной группы жителей Судака, протестующих против застройки Меганома, рассказал «Новой газете», что о проведении публичных слушаний ничего не известно.

Как сообщил «Новой газете» зампредседателя крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрей Артов, на части территории, где сейчас ведется строительство арт-резиденции, еще с украинских времен была охранная зона памятника природы полуострова Меганом. Там даже стояли соответствующие информационные щиты. Такая зона выполняет функцию своеобразного буфера около особо охраняемой природной территории (ООПТ). Однако всю ее в российском правовом поле так и не легализовали. Когда в 2019 году в Судаке принимали уже российский генплан, часть территории, где сейчас идет строительство, обозначили как рекреационную. То есть не как охранную территорию, а как землю города Судака.

Фактически по документам территория Судака стала вплотную подходить к подножью мыса Меганом, поясняет эколог. Именно поэтому власти города легально передали «Тавриде» под застройку несколько земельных участков. О том, как начинался процесс этой легализации, «Новая газета» уже рассказывала.

— С экологической точки зрения это [застройка этой территории] недопустима, — считает Андрей Артов. — Там есть целый ряд редких растений, они не только на самом Меганоме, но и там, где идет строительство. Это место скопления птиц и дельфинов около бухты, своя экосистема. К тому же на этих участках глинистая почва и склоновая зона. Все затеи с разрытием и строительством приведут к тому, что могут начаться сдвиги и оползни. И все закончится тем, что и пляжа не будет, и строения поплывут. Охранные зоны не просто так создаются.

Ранее в СМИ сообщалось, что

строительство арт-резиденции «Таврида» обойдется в 2,8 млрд рублей.

«Новая газета» изучила документы, которые позволили начать застройку Меганома.

Формально строительство действительно законно: необходимые изменения в документы, ограничивающие возможность стройки, вносились различными ведомствами и структурами — от горсовета Судака и Минприроды Крыма до Росимущества. На документах также есть личные визы премьера Михаила Мишустина и замглавы АП Сергея Кириенко.

В паспорте федерального проекта «Социальная активность», который курирует вице-премьер Татьяна Голикова, говорится, что строительство «арт-резиденции Таврида» включено в нацпроекты. Срок его реализации — с 2018 по 2024 год. Инфраструктура резиденции «должна быть достаточно презентабельной для проведения общероссийских и международных мероприятий».

Проект строительства арт-резиденции был утвержден решением президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам от 14 декабря 2018 года. Он также упоминался в поручениях президента 23 декабря 2019 года ПР № 2702.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Росимуществу передать АНО «Центр развития культурных инициатив» в аренду на четыре года без торгов десять земельных участков в районе поселка Миндальное и близ Судака.

Решением 11-й сессии второго созыва горсовета Судака от 26 декабря 2019 года пакетом были приняты решения о передаче девяти земельных участков в федеральную собственность для строительства арт-резиденции. 18 февраля 2020 года вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк и глава администрация Судака Игорь Степиков подписали соглашение о совместном сотрудничестве с главой АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергеем Першиным. Кроме всего прочего, соглашение обязывало администрацию Судака оказывать взаимодействие при формировании земельного участка и строительстве арт-резиденции «Таврида», в частности организовать совместную работу по внесению изменения в правила застройки и землепользования (ПЗЗ). Это соглашение действует до конца 2022 года. 12 мая 2020 года выделили еще один участок более 36,3 га с кодом земельного участка, который

разрешает строительство зданий и сооружений для развлечения, а также «проведение азартных игр в игорных зонах».

Один из самых любопытных документов, который опубликовало на сайте руководство «Тавриды», — генеральный план строительства арт-резиденции. Его утвердил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Также документ был согласован с представителями подрядчика строительства — АО «Стройгазмонтаж», которое ассоциируется с именем бизнесмена Геннадием Тимченко.

Как указано в технико-экономических показателях, общая площадь участка составляет 119,05 га, из которых 6,54 га займут здания, 10,45 га будут заасфальтированы, 25,96 га будут отведены под озеленение. Наиболее интересные объекты, которые должны появиться на «Тавриде»:

28 жилых корпусов для сотрудников, организаторов, преподавателей и слушателей,

спорткомплекс,

концертный зал,

здания звукозаписи и фотостудии, киностудия,

ресторан-корабль,

мидийная ферма,

центральная площадь с фонтанами.

44 га планируется оставить нетронутыми.

На сайте форума говорится, что территория будет недоступна для посторонних — это объясняется требованиями градостроительного законодательства.

ДОКУМЕНТ

Генплан строительства арт-резиденции «Таврида». Скачать (4mb)

Местные жители смогут попасть на территорию, толькоесли захотят трудоустроиться туда в качестве обслуживающего персонала: для крымчан здесь предусмотрено 500 рабочих мест.

Вторая возможность попасть в арт-резиденцию — открыть здесь бизнес: вдоль кипарисовой аллеи, ведущей к морю, планируется разместиться объекты торговли и общественного питания. Кроме того, предусмотрена квота для молодежи Судака на участие в форуме.

Глава Крыма Сергей Аксенов в разговоре с «Новой газетой» заявил, что он поддерживает застройку этой территории.

Забор на Перепелином поле

Строительство арт-резиденции на Меганоме было неоднозначно воспринято местными жителями. Более 5 тысяч судакчан подписали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили остановить строительство.

Из администрации президента прямого ответа жители не получили: вместо Москвы им ответила судакская мэрия, заверившая, что строительство законно.

Жители отмечают, что на территории, где сейчас ведется стройка, находится множество краснокнижных растений (всего на Меганоме их 72 вида), а также здесь обитают некоторые редкие животные. Приводят в пример Перепелиное поле.

В 2019 году активисты создали паблик в Facebook «Меганом SOS!». Туда выкладывают фото, видео и документы, свидетельствующие об уникальности природы мыса. Здесь же публикуют видео и фото, на которых срывают бульдозерами побережье, перекапывают долину около моря, возводят заборы.

В августе 2019 года сотня активистов собралась недалеко от места стройки, чтобы провести флешмоб: лоскутками они планировали просемафорить азбукой Морзе SOS и снять это с квадрокоптера. Однако прямо во время съемок на место приехали полиция, Центр «Э» и ГАИ. Они квалифицировали происходящее как незаконный митинг. Жители вспоминают, что силовиков было полтора десятка — все городское отделение Судака.

Части активистов полицейские выдали предупреждения о «недопустимости организации несогласованных мероприятий», с присутствовавших журналистов собрали объяснительные, а Игорю Савченко в итоге и вовсе присудили штраф в размере 20 тысяч рублей «за организацию». Деньги на оплату собирали в складчину.

Однако действия силовиков жителей не остановили. 17 ноября прошлого года они не дали грузовику залить бетоном часть территории Перепелиного поля. После этого на участника акции Рустема Абкадырова начали давить субподрядчики строительства, заявлявшие, что им был нанесен ущерб — 70 тысяч рублей. Дошло до суда. Решение оказалось неожиданно гуманным — штраф всего 200 рублей. Как уверяет Рустем Абкадыров, ему звонили якобы заместители директора «Тавриды» с профилактическими беседами и предупреждали «об опасности».

Впоследствии к Абкадырову в университет, где он преподает,приходили сотрудники ФСБ, также его вызывали в полицию, чтобы провести с ним «профилактическую беседу». Кстати, по его словам, поводом для визита в полицию стало заявление, которое написала администрация «Тавриды». Так объяснили сотрудники Центра «Э» Рустему Абкадырову, когда вручали предупреждение об ответственности за организацию несогласованных пикетов и митингов. По его словам, на всех местных жителей, протестующих против застройки, идет давление.

Сейчас территория строительства ограждена, проход к арт-резиденции невозможен. Несмотря на это, противники застройки продолжают борьбу и анонсируют новые акции.

Надежда Исаева